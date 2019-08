Creuse: une serveuse de McDonald's menacée de mort par un client après une erreur de commande

Bordeaux, France | AFP | jeudi 22/08/2019 - Un homme âgé de 20 ans a été arrêté et placé en garde à vue, mardi, à Guéret (Creuse), pour avoir menacé de mort une employée du McDonald's de la ville, à la suite d'une erreur de commande, a-t-on appris jeudi de source policière.



Il devra répondre de "menaces de mort" lors d'un procès prévu le 4 décembre devant le tribunal correctionnel de Guéret.

Les premiers faits remontent au mercredi 7 août. Tout serait parti d'une commande effectuée par l'homme, et servie par erreur à quelqu'un d'autre. En guise de geste commercial, la serveuse a alors proposé à ce client de lui offrir un Sundae (petite glace à la vanille). Mais ce dernier s'est énervé et a réclamé un McFlurry (une glace plus grande).

À la fin du service de la jeune femme, le client mécontent l'a suivie sur le parking, puis jusqu'à son domicile avant de la menacer de mort. "Il lui a dit +je vais te tuer+", a indiqué à l'AFP le commissariat de Guéret, confirmant une information de La Montagne.

Craignant pour sa sécurité, la serveuse est alors retournée se réfugier sur son lieu de travail.

Quatre jours plus tard, le dimanche 11 août, l'homme s'est de nouveau présenté au domicile de la serveuse et a réitéré ses menaces. Le compagnon de l'employée du fast-food s'est interposé. C'est après ce deuxième épisode que la victime a porté plainte.

Le client menaçant, qui était connu de la police et de la justice pour des infractions routières mais pas pour des faits de violence, a "reconnu et assumé les faits" au cours de son audition, selon la source policière.

Cette semaine, un gérant de bar a été tué, dans la nuit de mardi à mercredi en Seine-Saint-Denis après avoir refusé de servir un client ivre, quelques jours après la mort d'un serveur d'un fast-food abattu dans ce même département pour avoir tardé à préparer un sandwich.