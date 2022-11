Crash d'un Boeing en 2021: l'Indonésie conclut à des problèmes mécaniques et de négligence

Jakarta, Indonésie | AFP | jeudi 09/11/2022 - Les enquêteurs indonésiens ont imputé jeudi le crash d'un avion dans lequel 62 personnes ont péri en 2021 au large de Jakarta, à un enchaînement de problèmes mécaniques et de négligences des pilotes.



Le Boeing 737-500 de Sriwijaya Air avait effectué un plongeon de près de 3.000 mètres dans la mer au large de la capitale indonésienne, quelques minutes seulement après son décollage de Jakarta, le 9 janvier 2021.



Dans son rapport final, le Comité national indonésien de la sécurité des transports (KNKT) a mis en évidence plusieurs facteurs ayant contribué au crash, notamment des problèmes mécaniques.



Un dysfonctionnement du système d'accélération automatique de l'avion de ligne bimoteur l'a fait basculer sur le côté gauche, a indiqué le KNKT dans un communiqué de presse.



Mais avant de plonger, l'appareil, en service depuis 26 ans, avait fortement dévié de sa trajectoire.



Les enquêteurs ont établi qu'un "manque de vigilance" de la part des pilotes les ont empêchés de se rendre compte du changement de trajectoire, "ce qui a entraîné des actions de redressement inadaptées".



Dans leur rapport, les enquêteurs ont également mis en cause l'absence de réglementation et de directives officielles, pour expliquer le manque de compétences et de connaissances des pilotes pour réagir à de telles situations.



Selon un rapport préliminaire établi après le crash, les équipages des vols précédents ont décrit le système d'accélérateur de l'appareil comme étant "inutilisable", ajoutant que celui-ci avait été réparé plusieurs fois avant ce dernier vol fatal.



L’Indonésie est un vaste archipel dont le bilan en matière de sécurité aérienne est médiocre, bien qu'elle dépende fortement du transport aérien pour relier ses milliers d'îles.



Le pays a connu trois importants crashs d'avions de ligne depuis 2014.



Avant celui de janvier 2021, 189 personnes sont mortes en octobre 2018, lorsqu'un Boeing 737 MAX de Lion Air s'est écrasé en mer.



En 2014, un A320 d'Air Asia est tombé dans la mer de Java, tuant les 162 personnes à bord.

