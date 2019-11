Crash d’Air Moorea : questions autour de la santé du pilote

Pour l’un des deux conseils des parties civiles, Me Thierry Jacquet, la défense a essayé de prouver « tout et son contraire » : « On essaie de faire rentrer dans un puzzle des pièces qui sont de taille différente. D’un côté, on essaie de démontrer qu’il y aurait la possibilité d’un malaise du pilote. De l’autre, on tente de démontrer que ça ne serait pas le câble qui se serait rompu et à chaque fois que l’on essaie de faire ces démonstrations, on écarte certains éléments objectifs du dossier qui mettent à mal ces nouvelles démonstrations. On a tout de même l’enregistrement en vol, on sait qu’un certain nombre d’actes ont été effectués par le pilote en cours de descente pour rattraper l’avion. Ce qui démontre qu’il était parfaitement conscient et même s’il avait été victime d’un pic de stress tel que l’ont indiqué les médecins, ce pic de stress s’explique par la survenance d’un évènement imprévisible tel que la rupture d’un câble et que le pilote se retrouve sans commandes. »