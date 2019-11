Crash d’Air Moorea : les prévenus réaffirment leur innocence

Me Quinquis, conseil du directeur d'Air Moorea à l'époque des faits





Qu’attendez-vous de ce procès en appel ?



"J’attends bien évidemment la manifestation de la vérité qui prendra simplement la forme purement scientifique de ce que le câble n’a pas pu se rompre en vol. C’est rigoureusement impossible en raison, d’une part, des débris que l’on a pu retrouver sur le rivage et d’autre part, c’est impossible sur le plan purement aéronautique des données scientifiques propres au monde de l’aviation. Enfin, c’est impossible au regard de l’aspect métallurgique car vous verrez que des experts de très haut niveau sont catégoriques : le câble ne présente pas un faciès permettant une rupture comme on nous l’impute."



L’on constate un changement dans l’organisation des débats, pensez-vous que cela aura un impact pour la défense ?



« J’ai une totale confiance en la cour et je sais qu’elle ira à l’essentiel : la manifestation de la vérité. L’essentiel, c’est de savoir si oui ou non, ce câble a pu se rompre en vol. Je précise que même si on l’évoquera, il ne nous appartient pas d’émettre d’autres hypothèses telles que l’erreur de pilotage ou le malaise en vol. Savoir ce qui est arrivé, c’est la charge de la défense et non la nôtre. Notre charge est de démontrer que ce l’on nous impute, un défaut de maintenance ayant provoqué la rupture du câble, n’a pas pu se passer. Du reste, vous observerez que le juge d’instruction lui-même n’était pas très convaincu par les motifs du renvoi. »