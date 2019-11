Crash d'Air Moorea : Une rupture post-accident ?

Tahiti, le 19 novembre 2019 - Le procès du crash d’Air Moorea a repris lundi devant la cour d’appel de Papeete avec l’audition de nouveaux témoins cités par la défense.



A la barre, un ingénieur spécialisé en mécanique et formateur en expertise a tenté de démontrer que la cause du crash, qui avait coûté la vie à vingt personnes le 9 août 2007, n’était pas relative à une rupture du câble de gouverne de profondeur. L’homme a indiqué qu’il avait lu les trois rapports du dossier – ceux du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA), des experts judiciaires et du Centre d’essai des propulseurs (CEPR) – et que ces derniers se « contredisaient » . L’ingénieur a affirmé que les conclusions de ces rapports n’étaient pas « cohérentes » et que c’étaient les opérations de relevage de l’épave qui avaient provoqué la rupture du câble après le crash.



Le procès, qui s’est poursuivi dans l’après-midi avec l’audition de l’expert du BEA, doit encore durer deux semaines.