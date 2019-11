Crash d’Air Moorea : peines de prison ferme requises en appel

Des peines de "2 à 3 ans" d'emprisonnement, une peine d'amende et l'interdiction définitive d'exercer une activité d'encadrement ou de contrôle au sein d'une compagnie aérienne dans les domaines de la navigabilité ou de la maintenance aéronautique est demandée à la cour pour "fautes caractérisées" à l'encontre de :



Freddy Chanseau, le dirigeant responsable, directeur général de la compagnie Air Moorea à l’époque des faits ;

Jacques Gobin, le directeur technique, responsable de l’entretien de la flotte d’Air Moorea et "homme lige" de Freddy Chanseau, selon les termes de l'avocat général ;

Stéphane Loisel, technicien et responsable du bureau d’étude et de documentation et des programmes d’entretien d’Air Moorea ;

Andriamanonjisoa Ratzymbasafy, l'inspecteur de l’aviation civile, "Complice de l’incurie générale", pour l'avocat général ;

Guy Yeung, le Directeur du service d’État de l’aviation civile (aujourd'hui retraité).





Des peines de "18 mois à 2 ans" d'emprisonnement et l'interdiction définitive d'exercer une activité d'encadrement ou de contrôle au sein d'une compagnie aérienne dans les domaines de la navigabilité ou de la maintenance aéronautique est demandée à la cour pour "fautes caractérisées" à l'encontre de :



Jean-Pierre Tinomano, le responsable de l’atelier de maintenance d’Air Moorea ;

Didier Quemeneur, le contrôleur de production et adjoint de Tinomano à l'époque du crash.





Pour la compagnie Air Moorea, en tant que personne morale "pénalement responsable", l'avocat général demande à la cour de confirmer la peine d'amende de 25 millions de Fcfp prononcée lors du jugement en correctionnelle, en janvier dernier.