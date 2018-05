Crash Air Moorea : Les familles des victimes en appel au civil

De leur côté, les avocats des familles des victimes se sont évertués à montrer la souffrance des familles des victimes. i["Il y a un certain nombre de chefs de préjudices qui n'ont pas été ou justement appréciés ou reconnus. Nous estimons que le préjudice d'affection, c’est-à-dire la perte d'un être cher a été très mal apprécié. On a refusé de reconnaître le dommage psychique, on a refusé de reconnaître le préjudice d'angoisse des personnes qui étaient dans l'avion avant et on a refusé également de reconnaître le préjudice d'attente des personnes qui attendaient des informations et le préjudice de commémoration. Aujourd'hui [NDLR jeudi], nous demandons à la cour ce que nous n'avons pas obtenu en première instance.]i "



À l'issu des débats, Nicolaz Fourreau, le président de l’association 987, s'est dit " révulsé ", " nos avocats ont pu exprimer, quand même, toute la dimension humaine, ce que les autres semblent avoir oublié; y compris ceux qui défendaient les structures officielles. C'est quand même la clef du dossier. Ce qui est révulsant c'est que certains ont sacrifié les victimes pour préserver leur égo. Il y a eu des choses calomnieuses qui ont été dites pendant cette audience. Ça n'a fait pas lieu d'être et ça nous renforce dans l'idée d'avoir fait appel à des avocats et juristes spécialistes dans le domaine aérien ."



Le jugement sera rendu le 23 août prochain, une deuxième étape avant l'audience pénale prévue le 8 octobre 2018. Les familles attendent ce procès devant le tribunal correctionnel depuis bientôt onze ans.