Covid : sept cas positifs au collège de Mataura de Tubuai

Tahiti, le 8 février 2021 – Après le dépistage de sept cas positifs à la Covid-19 chez les internes du collège de Mataura à Tubuai, le ministère de l’Education en concertation avec la direction de la Santé ont décidé de fermer l’établissement à compter d’aujourd’hui à 14 heures, pour une durée de sept jours.



Le collège de Mataura à Tubuai ferme ses portes pendant une semaine à partir d’aujourd’hui. La décision a été prise en concertation avec la direction de la Santé et le ministère de la Santé, après la confirmation de sept cas positifs à la Covid-19 au sein de l’établissement. En parallèle, d’autres mesures sanitaires ont été immédiatement prises.



« Les élèves internes positifs ont été isolés en zone dédiée dans l’établissement scolaire. Les autres restent à l’internat, séparés des élèves positifs. Ils subiront un test de contrôle à 7 jours par PCR à et un test antigénique s’il y a apparition de symptômes », précise le ministère de la Santé dans un communiqué.



Quant aux externes et aux demi-pensionnaires, ils ont été renvoyés chez eux avec des consignes de surveillance à l 'attention des parents. Ces derniers se sont également vu remettre un test antigénique à réaliser dès l’apparition d'éventuels symptômes. Une continuité pédagogique, assurée par les enseignants, est mise en place pour l’ensemble des élèves du collège.