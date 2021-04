Covid : le confinement à nouveau prolongé à Wallis et Futuna

Mata'Utu, France | AFP | lundi 18/04/2021 - Le confinement de la population en vigueur depuis le 9 mars à Wallis et Futuna, petit archipel français du Pacifique sud, est à nouveau prolongé jusqu'au 25 avril, ont annoncé les autorités.



Initialement décrétée pour deux semaines, cette mesure visant à lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 avait déja été prolongée à deux reprises.



"Cette décision donne le temps de consolider et d'élargir les actions de dépistage au profit de secteurs et de publics choisis afin de disposer d'une connaissance améliorée de la réelle circulation du virus sur le territoire", a indiqué lundi l'administration supèrieure (préfecture) sur son site internet.



Une campagne de dépistages ciblés va être lancée dans les entreprises et les administrations autorisées à ouvrir et dans les commerces alimentaires.



Ces îles d'environ 11.500 habitants ont recensé depuis le 6 mars dernier, 438 cas de Covid-19, dont 427 à Wallis, et 5 décès.



Les déplacements individuels sont soumis à des dérogations, les établissements recevant du public et les établissements scolaires sont fermés et les activités sportives, culturelles ou cultuelles sont interdites.



Grâce à l'envoi depuis la Métropole d'importants renforts de la réserve sanitaire, une campagne de vaccination de toute la population majeure est en cours dans l'archipel aux moyens hospitaliers limités. Près de 50% des adultes ont actuellement reçu au moins une dose de vaccin Moderna.