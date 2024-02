Covid: Novavax va verser 475 millions de dollars à l'Alliance du vaccin

New York, États-Unis | AFP | jeudi 22/02/2024 - Le laboratoire américain Novavax, producteur de l'un des vaccins contre le Covid-19, va payer jusqu'à 475 millions de dollars d'ici fin 2028 à l'Alliance du vaccin (Gavi), qui pilote le programme Covax destiné à fournir des vaccins aux pays défavorisés.



Dans un communiqué commun publié jeudi, ils annoncent la fin de leur litige lié à l'annulation unilatérale en novembre 2022 par le laboratoire d'un contrat conclu en mai 2021 en vertu duquel il s'engageait à fournir 350 millions de doses à ce dispositif.



Novavax justifiait sa décision par le fait que Gavi n'avait passé commande ferme que pour 2 millions d'unités. En conséquence, l'Alliance lui réclamait les 700 millions de dollars versés à titre d'acompte.



Le groupe avait fait savoir en mars 2023 que l'affaire faisait l'objet d'une procédure arbitrale.



Les deux parties ont trouvé une entente le 16 février, ont-elles indiqué jeudi.



"Novavax est ravi d'être parvenu à un accord avec Gavi car cela nous donne la capacité de continuer à œuvrer ensemble à notre mission d'assurer un accès équitable à des vaccins sûrs et efficaces", a commenté John Jacobs, patron du laboratoire, cité dans le communiqué, évoquant un "partenariat de long terme" entre eux.



David Marlow, directeur par intérim de Gavi, a souligné que cet accord leur permettrait "de se concentrer sur les principaux objectifs", en particulier fournir des vaccins anti-Covid aux "personnes vulnérables dans les pays à bas revenus".



De plus, il est "positif pour la vaccination au niveau mondial, pour les pays et pour les marchés industriels", a-t-il ajouté.



Novavax a déjà versé 75 millions de dollars le 20 février. La société doit également payer par échéances trimestrielles variables 80 millions de dollars par an, jusqu'à fin 2028, pour un total de 400 millions de dollars.



"Ces paiements différés pourraient être réduits en fonction de l'utilisation par Gavi" de son droit à obtenir chaque année des doses de vaccins, a relevé Novavax.



En effet, l'Alliance dispose désormais d'un crédit allant jusqu'à 225 millions de dollars pouvant servir à l'acquisition jusqu'à fin 2028 d'un des vaccins produits par le laboratoire, pas seulement celui contre le Covid-19.



En revanche, le laboratoire n'a pas évoqué jeudi ses déclarations de mars 2023 lorsqu'il faisait part d'une "incertitude significative" au sujet de sa trésorerie, évoquant un risque de cessation de paiements.



Il révélait alors que le gouvernement américain lui avait signifié la fin anticipée, dès décembre 2023, de leur accord d'achats de vaccins. Ce qui représentait un manque-à-gagner d'une partie des 460 millions de dollars restants à percevoir à l'époque.



Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Novavax bondissait de 10,30% à 4,40 dollars. Elle évoluait autour de 9 dollars un an plus tôt.