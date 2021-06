Covid: Moscou introduit un pass sanitaire obligatoire pour aller au restaurant

Moscou, Russie | AFP | mardi 22/06/2021 - La capitale russe a annoncé mardi imposer à compter du 28 juin un pass sanitaire pour aller au restaurant, afin de contrer la flambée de Covid-19 due au variant Delta.



Les Moscovites devront télécharger à partir du portail internet de la ville un QR Code confirmant soit leur vaccination, soit qu'ils ont été contaminés par le coronavirus dans les six derniers mois, soit qu'ils disposent d'un test PCR de moins de trois jours, a précisé le maire Sergueï Sobianine sur son site internet.



Le refus de la vaccination par ses administrés a favorisé l'actuelle vague de contaminations.



Les établissements - restaurants, bars - ne mettant pas en place un système de contrôle ne pourront travailler qu'en vente à emporter ou à livrer.



Le maire de Moscou multiplie les mesures de restrictions depuis la mi-juin en raison de l'explosion surprise des cas de Covid-19, portée par le variant Delta, apparu en Inde et réputé plus contagieux et plus virulent. Il représente près de 90% des contaminations dans la capitale russe.



"La situation concernant la morbidité du Covid reste très difficile. Dans les hôpitaux, il y a actuellement 14.000 personnes gravement malades", a écrit Sergueï Sobianine sur son blog.



Mardi, près de 2.000 personnes ont dû être hospitalisées dans la capitale russe, 6.555 cas ont été détectés et 86 décès décomptés. Le pays dans l'ensemble a dénombré au cours des dernières 24 heures 16.715 contaminations et 546 morts.



La Russie est, avec 130.347 morts recensés par le gouvernement, le pays européen le plus endeuillé. L'agence des statistiques Rosstat, qui a une définition plus large des décès liés au Covid, comptabilise elle quelque 270.000 morts entre le début de la pandémie et la fin avril 2021.



Face à la récente recrudescence des cas, le maire de Moscou a rendu la vaccination obligatoire dans le secteur des services, alors que la campagne d'immunisation est à la traîne depuis décembre sur fond de méfiance des Russes à l'égard des vaccins disponibles et malgré les appels répétés du président Vladimir Poutine.



Les autorités russes ont aussi permis aux employeurs de suspendre leurs salariés qui ne se vaccineraient pas lorsqu'ils en ont l'obligation.



Environ 13% de la population a reçu au moins une dose de vaccin, selon le site Gogov, qui agrège les données des régions et médias faute de statistiques nationales officielles.



Après un confinement au printemps 2020, les autorités russes n'ont plus mis en place de mesures aussi strictes afin de préserver l'économie.