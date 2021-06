Covid-19: revers majeur pour le vaccin de l'allemand CureVac

Berlin, Allemagne | AFP | jeudi 17/06/2021 -Il devait être le prochain vaccin anti-Covid approuvé en Europe, déjà pré-commandé en millions de doses par Bruxelles: faute d'une efficacité suffisante, selon des données provisoires, l'avenir du produit développé par le laboratoire allemand CureVac apparaît désormais incertain.



Les premiers résultats étaient attendus et ils ont un goût amer pour cette entreprise reconnue comme une des pionnières dans la technologie de l'ARN messager.



CureVac a annoncé mercredi soir que son principal candidat vaccin contre le Covid-19 n'avait démontré qu'une efficacité de 47%, selon l'analyse intermédiaire d'un essai clinique à grande échelle, et ne remplissait pas à ce stade les critères de performance exigés.



"L'efficacité finale pourrait encore changer", prévient le PDG du laboratoire, Franz-Werner Haas, cité dans un communiqué, qui met en cause notamment les difficultés posées par l'apparition des variants du nouveau coronavirus.



"Nous avions espéré des résultats plus solides dans l'analyse intermédiaire, mais nous avons constaté qu'il est difficile d'obtenir une efficacité élevée avec cette gamme de variants sans précédent", ajoute-t-il.



"Nous continuons"



CureVac ne précise pas quelle est désormais sa feuille de route. L'entreprise avait été parmi les premières à se lancer dans la course au vaccin et espérait encore il y a peu mettre sur le marché un sérum performant en mai, au plus tard en juin de cette année.



"Nous continuons avec ce vaccin, jusqu'à ce que nous ayons une évaluation définitive", a déclaré M. Haas jeudi matin au quotidien Handelsblatt. Le PDG doit répondre aux questions des journalistes et analystes à 12h00 GMT.



Si l'efficacité finale du produit n'est pas sensiblement améliorée, une mise sur le marché paraît improbable, selon les experts.



Les laboratoires BioNTech/Pfizer et Moderna, qui ont été les premiers à obtenir le feu vert de différentes autorités de régulation pour leur vaccin, également basé sur le principe de l'ARN messager, ont démontré une efficacité d'environ 95%.



L'efficacité des vaccins AstraZeneca et Johnson et Johnson se situe entre 60 et 70%.



CureVac collecte depuis six mois des données dans le cadre de la phase finale de ses essais cliniques, avec environ 40.000 volontaires en Europe et en Amérique latine.



L'efficacité a été évaluée sur 134 cas de patients ayant contracté le Covid et 80 cas supplémentaires doivent encore être analysés, pour des résultats complets attendus dans deux à trois semaines.



Sur 124 cas séquencés, un seul relevait de la souche originale du SRAS-CoV-2, tandis que "plus de la moitié des cas (57%)" ont été causés par des variants considérés comme préoccupants par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), note CureVac.



Soutien public



La Commission européenne a signé avec la biotech de Tübingen (sud de l'Allemagne) un contrat portant sur l'achat de 405 millions de doses. Une procédure d'examen en continu, au fur et à mesure de la publication des résultats, est en cours auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA).



"Avec la faible efficacité attendue, même si elle s'améliore légèrement dans l'évaluation finale, le vaccin Curevac ne sera pas utilisable en Allemagne", a tranché jeudi Karl Lauterbach, expert des questions de santé au sein du Parti social-démocrate, interrogé par le quotidien Rheinische Post.



Le revers du laboratoire n'a "pas d'impact sur le rythme de notre campagne de vaccination", a commenté le ministère allemand de la Santé.



L'effet a en revanche été massif sur le cours de l'entreprise, cotée à New York, qui perdait plus de 43% jeudi sur la plateforme boursière alternative Tradegate.



Fondé en 2000, CureVac compte pour principal actionnaire le milliardaire allemand Dietmar Hopp, co-fondateur du géant du logiciel SAP et mécène du club de football Hoffenheim.



En juin 2020, le gouvernement allemand avait été conduit à prendre une participation de 300 millions d'euros pour acquérir 23% des parts du laboratoire, après une tentative des autorités américaines d'obtenir des droits exclusifs pour les États-Unis sur un vaccin potentiel de CureVac.



Le laboratoire s'est allié aux géants pharmaceutiques suisse Novartis et allemand Bayer en vue des phases de production.



Il développe en parallèle des vaccins dits de seconde génération, prenant en compte les variants, mais dont la mise au point est moins avancée.