Covid-19: la Nouvelle-Calédonie ferme son aéroport vendredi à minuit

Nouméa, France | AFP | vendredi 20/03/2020 - Tous les vols internationaux à destination et au départ de la Nouvelle-Calédonie sont suspendus à partir de vendredi minuit, a annoncé le gouvernement local qui avait auparavant prévu un plus long délai.



Initialement, le trafic devait s'arrêter progressivement d'ici mardi mais l'exécutif a décidé vendredi en fin de journée de raccourcir le délai, en annonçant une fermeture de l'aéroport international de La Tontouta vendredi à minuit (14 heures, heure de Paris).

Dans un communiqué, le gouvernement local a justifié cette décision par "l’état actuel des capacités d’accueil des centres de quatorzaine", où depuis jeudi tous les passagers arrivant sont strictement confinés. Des hôtels ont été réquisitionnés à cet effet. Avant minuit vendredi, environ 600 passagers en provenance de Paris, Tokyo, Auckland, Brisbane et Port-Vila (Vanuatu) sont attendus.

"Pour permettre aux non-résidents de retourner dans leur pays", le gouvernement a demandé à la compagnie Air Calédonie International d’organiser leur rapatriement "dans les meilleurs conditions et délais", sans plus de détails.

A l'appel des chefs coutumiers kanak de la région où se trouve l'aéroport, quelques manifestants étaient rassemblés vendredi pour réclamer l'interruption immédiate du trafic.

Les deux premiers cas de Covid-19 ont été détectés mercredi sur le Caillou, où 18 personnes se trouvent pour l'instant dans le centre officiel de quarantaine, 828 sont en autoconfinement à leur domicile et 342 dans un hôtel.

Bars, restaurants, cinémas et tous les établissements scolaires et de formation sont fermés mais il n'y a pas de confinement total de la population, ni de fermetures des autres commerces.

Alors que les professionnels de santé déplorent l'absence de matériels de protection, le porte-parole du gouvernement Christopher Gygés a déclaré vendredi que l'archipel disposait d'un stock de 300.000 masques, que chaque professionnel de santé allait en recevoir 60 et qu'une commande d'un million de masques avait été faite.

Porte-parole d'un collectif d'une centaine de praticiens privés et publics, Joël Kamblock, cardiologue, a affirmé à l'AFP "n'avoir encore rien vu" et a déploré que le confinement total n'ait pas été déclaré "pendant qu'il est encore temps".

"Les autorités misent sur l'hypothèse que le virus n'est pas circulant en Nouvelle-Calédonie. Je n'y souscris pas et ça m'inquiète beaucoup", a-t-il ajouté.

La forte prévalence des maladies respiratoires, du diabète, de l'obésité ou de l'hypertension au sein de la population calédonienne alimente l'inquiétude des médecins, en cas de propagation du virus.