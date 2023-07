Covid-19, fin du QR code et de plusieurs centres de vaccination

Tahiti, le 18 juin 2023 – Le Pays a annoncé ce mardi la fermeture des centres de vaccination de Toahotu et de Mathilde Frébault. L'arrêt du pass sanitaire et des QR code a également été notifié.



Avec le dernier bulletin de veille sanitaire annonçant seulement deux cas positifs sur 54 tests et aucune hospitalisation, la circulation du Covid-19 semble de plus en plus inexistante. Suivant cette courbe décroissante et le nombre de vaccinations hebdomadaires toujours plus faible (30 injections réalisées la dernière semaine de juin), la Direction de la santé a annoncé ce mardi la fermeture définitive du centre de vaccination de Toahotu. La vaccination de ce côté de l'île se fera désormais au centre de santé et de prévention de la Presqu'ile, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 jusqu'à 11h30, uniquement sur rendez-vous.



À Papeete, c'est le centre de vaccination situé à l'Institut Mathilde Frébault, à Mamao, qui ferme ses portes. Il sera transféré dans les locaux de la plateforme Covid, situé à Papeete au quartier de la Mission, près du Collège La Mennais. Deux journées de vaccination sur rendez-vous seront organisées, le mercredi 19 et vendredi 21 juillet, de 8 heures à 15 heures. À compter de lundi prochain, les injections se feront uniquement les lundis, de 8 heures à midi.



Par ailleurs, toujours dans l’optique de réduire la voilure concernant les outils mis à disposition tout au long de la pandémie, la Direction de la santé a également annoncé l'arrêt des systèmes d'information du pass sanitaire, incluant le générateur de certificat (QR code). Toutefois, la plateforme Covid continuera de délivrer des certificats numériques de vaccination, à la demande des usagers et continuera de recevoir les personnes pour les primo-vaccinations, exigées dans le cadre de leur exercice professionnel.



Rédigé par Thibault Segalard le Mardi 18 Juillet 2023 à 19:29 | Lu 188 fois