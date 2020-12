Covid-19: fin de l'isolement pour Castex et Ferrand, testés négatif

Paris, France | AFP | mercredi 23/12/2020 - Le Premier ministre Jean Castex et le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, tous deux cas contact d'Emmanuel Macron, ont mis fin mercredi à leur période d'isolement après avoir été testés négatif au Covid-19.



"Cas contact du Président de la République, ne présentant aucun symptôme, et après avoir respecté une période d'isolement de 7 jours comme recommandé par les autorités de santé, le Premier ministre a procédé à un test PCR ce matin. Ce test étant négatif, cette période d'isolement prend donc fin aujourd'hui", a annoncé Matignon.



Le Premier ministre, qui avait dîné le mercredi 16 décembre à l'Elysée avec le président de la République en compagnie de nombreuses personnalités de la majorité, avait réalisé un premier test PCR dès jeudi dont le résultat était négatif.



"Conformément aux consignes sanitaires en vigueur, le Président de l’Assemblée nationale, cas contact du Président de la République, a effectué un test RTPCR après la période d’isolement imposée. Le test est négatif", a indiqué pour sa part la présidence de l'Assemblée nationale dans un communiqué.



L'état de santé d'Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19 jeudi dernier, "présente des signes d'amélioration", a fait savoir de son côté l'Elysée.



Aucune autre information n'a été donnée sur l'évolution de la santé du président, qui reste isolé à la résidence officielle de La Lanterne, à Versailles.



Il s'y était rendu jeudi dernier après avoir été testé et souffert de fatigue, toux et courbatures mais était apparu lundi pour présider en visoconférence le Conseil des ministres dont des images avaient été retransmises.