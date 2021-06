Covid-19 : La vaccination ouverte aux ados du fenua dès samedi

Tahiti, le 9 juin 2021 – Le conseil des ministres a décidé d’élargir la population éligible au vaccin Pfizer-BioNTech à la tranche d’âge 12 à 15 ans dès samedi en Polynésie.



Alors que la vaccination des ados est déjà ouverte aux États-Unis et au Canada, le conseil des ministres s'est penché à son tour sur la possibilité d'ouvrir la vaccination à la tranche d'âge des 12 à 15 ans. L'Agence européenne des médicaments ayant élargi le 28 mai les indications thérapeutiques de ce vaccin Pfizer-BioNTech et donné son feu vert pour les 12-15 ans en Europe, le Pays s'est inscrit dans le sillage du vieux continent. “Il a été décidé (…) d’offrir la possibilité de vaccination par le Cominarty du laboratoire Pfizer-BioNTech à la tranche d’âge 12 à 15 ans dès le samedi 12 juin 2021”, annonce le communiqué du conseil des ministres. Soit trois jours avant la métropole, où les jeunes pourront se faire vacciner à partir du 15 juin.



“Le vaccin Pfizer-BioNTech étant à compter de ce jour indiqué pour l'immunisation active contre le coronavirus SARS-CoV-2 afin de prévenir la covid 19 (…) chez les personnes âgées de 12 ans et plus au niveau national, il est donc admissible de vacciner contre la covid-19 les adolescents qui le demandent, sous réserve de l’accord parental”, justifie le conseil des ministres.