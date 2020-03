Covid-19 : La solidarité, le maître-mot

Le premier problème rencontré par les premiers acteurs face au coronavirus est le manque de matériel tel que les masques. Pour répondre à ce besoin grandissant, des personnes se sont proposées pour leur faire don des masques qu’elles ont en leur possession. Par ailleurs, certains se sont proposées pour coudre des masques en tissu. D’autres leur ont fait don de rouleaux de tissu dans ce but. Ainsi, lorsqu’une personne part faire des courses, elle peut déposer au passage les masques aux personnes qui en ont besoin. Pour l’heure, aucun motif ne permet d’expliquer un déplacement qui viserait uniquement à la livraison de matériel sur les attestations dérogatoires de déplacement.



Pour rappel, le ministre de la Santé, Jacques Raynal avait expliqué au sujet des masques en tissu que « bien qu’ils permettent d’éviter les postillons, cela n’a pas d’intérêt sur le plan du virus. Ça ne protège pas du virus. » Ce à quoi Nicolas Perez rétorque : « Nous sommes face à une situation urgente. On n’en est plus à se demander si l’on peut bénéficier d’une protection académique, on en est arrivé au point où l'on veut juste une protection a minima ». Selon lui, ce type de masques serait utilisé dans des centres hospitaliers de métropole comme à Grenoble ou Marseille, « on n’est donc pas dans quelque chose de si bête que ça ».