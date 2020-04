Covid-19 : Polynésie la 1ère bouleverse sa grille de programmes

Tahiti, le 4 avril 2020 - Face à l'épidémie de Covid-19, le pôle Outre-mer de France Télévisions a modifié l'offre de ses neuf antennes 1ère. Dans le Pacifique, une grille unique est ainsi proposée depuis le 29 mars, pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie française.



"Nous l'adaptons au mode de vie et aux attentes de nos publics. Sept jours sur sept, l'accent est mis sur l'information, avec plusieurs rendez-vous dans la journée, car les Polynésiens veulent être informés heure par heure de la situation. Ces flashs info, éditions spéciales Covid-19, journaux sont disponibles en radio, en radio filmée, en télé et sur le web", explique Gérard Hoarau, directeur régional de Polynésie la 1ère.



Pour participer à la continuité pédagogique, Polynésie la 1ère diffuse également des programmes éducatifs en accord avec le ministère central et le ministère polynésien. De l'école primaire au lycée, les élèves peuvent ainsi suivre tous les jours l'émission "La Maison LUMNI" à 6 heures, 13 heures et 14 heures. Des programmes pédagogiques tels que "TOP CLASSE "de la Direction de l'éducation et des enseignements (DGEE) sont également diffusés depuis lundi à 12h30 et le samedi de 11 h À 11h45.



Ce bouleversement de la grille a ainsi entraîné la suspension provisoire de certaines télénovelas qui ne sont pas proposées dans la grille unique. Le public pourra retrouver leur programme là où il s'était arrêté dès la fin du confinement.