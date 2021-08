Couvre-feu : Les forces de l'ordre s'organisent

Tahiti, le 11 août 2021 – Les forces de l’ordre doivent revoir leur organisation avec la mise en place d’un couvre-feu dès ce mercredi soir à minuit, puis de 21 heures à 4 heures du matin à partir du jeudi. Plusieurs unités seront mobilisées du côté de la Direction de la sécurité publique. La gendarmerie, quant à elle, a demandé l’appui des réservistes.



Une réunion entre le haut-commissariat, la police nationale et la gendarmerie nationale s’est tenue mercredi matin. Contrôles sur les routes ou encore à la fermeture des bars et restaurants : les forces de l’ordre doivent revoir leur organisation en raison de la mise en place du couvre-feu dès ce mercredi soir minuit, sans impacter leurs missions du quotidien, pour un dispositif qui s’inscrit "dans la durée".



La police municipale en renfort



Du côté de la Direction de la sécurité publique (DSP) de la Police nationale, plusieurs unités (section d’intervention, groupe de sécurité et de proximité, ou encore brigade anticriminalité) seront mobilisées afin de faire appliquer les règles en vigueur. La DSP indique travailler en "étroite collaboration" avec les polices municipales de Papeete et Pirae, qui peuvent elles-mêmes directement procéder à des contrôles et des verbalisations, ce qui permettra de soulager les effectifs de la police nationale.



Pour la gendarmerie, l’état-major doit se réunir avec les commandants des compagnies des archipels et des Îles du Vent pour fixer les modalités du déploiement et des contrôles dans une large zone de couverture. Si le nombre de militaires qui vont être déployés n’est pas encore arrêté cet après-midi, la gendarmerie précise que l’appui de la réserve a été demandé.