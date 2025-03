Courte défaite de Pirae dans le premier match de Ligue des champions

Tahiti, le 30 mars 2025 - Pour le premier match de poule de la Ligue des champions océanienne qui se déroule cette année à Honiara, aux îles Salomon, l’AS Pirae retrouvait ses adversaires de la finale l’année dernière qui l’avaient privée du titre, les Néo-Zélandais d’Auckland City FC. Malgré un penalty loupé, les joueurs de Pirae ont réalisé un bon match et s’inclinent de peu, 1 à 0. De bon augure pour la suite de la compétition qui verra nos ‘aito affronter, dès mardi, les Fidjiens de Rewa.



Le coup d’envoi du match de poule opposant Pirae aux Néo-Zélandais d’Auckland City dans la Ligue des champions de l’OFC a été donné par les joueurs d’Auckland City, marquant ainsi le début d’une rencontre qui promettait d’être intense. Dès le début, les joueurs de l’AS Pirae adoptent un bloc très haut, cherchant à perturber les liaisons néo-zélandaises au milieu de terrain et à les contraindre à jouer sur des ballons longs.



Pendant les dix premières minutes, Auckland monopolise la possession du ballon, mais peine à se créer des occasions. De leur côté, les orange de Pirae n’ont pas encore quitté leur moitié de terrain. Cependant, à la 11e minute, Pirae réalise sa première incursion dans le camp néo-zélandais par l’intermédiaire de Ariiura Labaste, mais son centre ne trouve personne.



Un match sous une chaleur intense



La chaleur intense qui règne sur le terrain à cette heure-là nécessite un water break à la 18e minute, permettant aux joueurs de se rafraîchir et de reprendre leurs esprits. Ce break sera sûrement un facteur clé dans l’évolution de la rencontre, car la température écrasante commence à peser sur les organismes.



À la 20e minute, le score est toujours de 0-0, mais les hommes de Vatea Terai semblent commencer à sortir la tête de l’eau et à mettre la pression sur les Néo-Zélandais. Mais la première occasion sérieuse du match survient à la 21e minute pour Auckland. Après un débordement de Jerson Lagos sur son aile droite, il centre dans la surface et oblige François Decoret, le portier de l’AS Pirae, à se détendre pour intervenir et éviter le danger. Quelques minutes plus tard, le même joueur se retrouve seul dans la surface et place un tir puissant. François Decoret, encore une fois, réalise une magnifique parade pour maintenir son équipe dans le match.



Les Néo-Zélandais multiplient les actions offensives, mais les orange tentent également de construire et d’avoir des occasions comme sur le tir de Yohann Tihoni qui passe malheureusement largement au-dessus. Avec la pression imposée par Auckland, Pirae n’arrive pas à sortir de son camp, constamment pressé par un bloc haut des Néo-Zélandais.



À la 30e minute, un deuxième water break est organisé, toujours sous une chaleur étouffante. Ce moment de pause offre l’occasion aux entraîneurs des deux équipes de donner de nouvelles consignes stratégiques.



Les Néo-Zélandais continuent à mettre la pression et à multiplier les occasions. À la 40e minute, sur un centre-tir dangereux, François Decoret réalise une nouvelle intervention décisive. Mais, sur le corner suivant, bien que le gardien des orange dégage encore une fois le ballon, celui-ci tombe dans les pieds du meneur de jeu d’Auckland, Dylan Manickum, qui n’hésite pas à conclure à bout portant. 1-0 pour Auckland City à la mi-temps.



Pirae, bien que mené d’un petit but, n’a pas dit son dernier mot. Les hommes de Mathis Lacan ont eu quelques occasions et restent dans le match, mais il va leur falloir être plus efficaces dans la zone offensive pour espérer revenir au score.



Un tournant dans le match



En début de seconde période, les Néo-Zélandais repartent de plus belle. Dès la 50e minute, un débordement sur la droite de Jerson Lagos se termine par un tir dans un angle fermé, obligeant encore François Decoret à réaliser une intervention décisive.



À la 65e minute, c’est le tournant du match. Pirae obtient un penalty après une belle relance de Matatia Paama plein champ, qui trouve un relais avec un coéquipier. Dans son duel pour avoir le ballon avec son adversaire, Paama se fait bousculer dans la surface. Le penalty est sifflé et c’est Ariiura Labaste qui prend ses responsabilités. Dans le duel avec le gardien Nathan Garrow, c’est le dernier rempart néo-zélandais qui part du bon côté et repousse le ballon. C’est une occasion manquée cruciale, d’autant que les occasions sont rares dans ce match et chaque opportunité compte.



Une fin de match sans issue



Les Néo-Zélandais continuent à assiéger le camp tahitien. À la 80e minute, une tête à bout portant du buteur du jour, Dylan Manicklum, oblige encore François Decoret à sortir une parade exceptionnelle pour éviter le second but. Malgré l’effort des orange, la fin du match est une succession de tentatives infructueuses.



À la fin du temps réglementaire, le score reste de 1-0 en faveur des Néo-Zélandais. Les joueurs de Pirae ont montré un gros mental en défense, mais les occasions ont été trop rares pour espérer un retournement de situation. Sans l’excellente performance de leur gardien François Decoret, le score aurait pu être bien plus sévère.



Rien n’est encore joué pour Pirae dans cette poule, car les deux premiers de la phase de groupes se qualifieront pour les demi-finales. Dans l’autre match qui intéresse les Tahitiens, l’équipe calédonienne de Riga a battu les Fidjiens de Rewa 4-2. Pirae devra tout donner lors de son prochain match pour espérer se qualifier, avec un rendez-vous crucial mardi 1er avril à 14 h 45 (heure de Tahiti).







Programme de la compétition pour l’AS Pirae (heure de Tahiti)

Mardi 1er avril contre le Rewa FC (Fidji) à 14 h 45 Vendredi 4 avril contre l’AS Tiga Sport (Nouvelle-Calédonie) à 14 h 45

