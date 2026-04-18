

Course à pied et cyclisme ont pris le relais au Trophée de l’Amiral

Tahiti, le 17 mai 2026 - Le cyclisme avait intégré le programme du Trophée de l’Amiral en 2025 et la course à pied y a fait à son tour son entrée cette année. Le parc Aorai Tini Hau a ainsi vibré au rythme du va’a samedi matin, de la course à pied samedi en fin d’après-midi et du cyclisme dimanche matin. L’événement a réuni près de 1 000 participants sur les différentes courses du week-end.



Les Forces armées en Polynésie française, organisatrices du Trophée de l’Amiral, avaient décidé de densifier le programme de la 23e édition en y intégrant des épreuves de course à pied en plus du traditionnel va’a et du cyclisme apparu en 2025 au cœur de l’événement. Cette initiative a gonflé le nombre de participants au nombre de plus de 600 rameurs sur le va’a, 300 athlètes en course à pied et près de 90 coureurs cyclistes. C’est un incontestable succès populaire qui a dû ravir les organisateurs. Après le va’a samedi matin, les courses à pied ont pris le relais samedi en fin d’après-midi avec des épreuves pour les enfants et un 5 km et un 10 km pour les aînés.



Killian Barracosa 4e sur le 5 km et vainqueur du 10 km



Lancé à 16 heures sous un chaud soleil, le 5 km, dont le parcours était dessiné entre Aorai Tini Hau et le stade de Arue en aller et retour, a réuni 100 coureurs. Felice Covillon, l’un des solides espoirs de la course à pied locale, s’y est imposé en 16’ 03’’ devant Théophile Sery (16’ 57’’) et Jules Hotellier (17’ 03’’). Louise Grosgogeat a fait 7e au scratch en 18’ 05’’ et 1re féminine. Killian Barracosa terminait au pied du podium, mais il en avait apparemment gardé sous la semelle car il prenait le départ du 10 km à 17 heures sur le même parcours que le 5 km mais à couvrir à deux reprises. Le coureur de Tamarii Punaruu avait des ressources car il faisait rapidement la course en tête et passait la ligne d’arrivée en vainqueur en 36’ 49’’. Jean-Willy Robert et Mathis Neige complétaient le podium, Eva Teriipaia terminant 1re féminine.



Killian Barracosa, souvent bien placé dans les courses pédestres, savourait ce premier succès d‘importance : “J’avais pour objectif de me faire mal aujourd’hui et c’est pour ça que j’ai doublé 5 et 10 km. Je suis parti prudemment sur le 5 km où je visais le top 5 et mon principal objectif était de tout donner sur le 10 km et ça m’a réussi. Il manquait quelques ténors, mais je suis quand même très satisfait d’avoir décroché une belle victoire et ça récompense tout le travail que j’effectue à l’entraînement. Le circuit était sympa et c’était finalement moins dur sur le 10 km car il faisait moins chaud. Je devais faire le 12 km Xterra la semaine dernière, mais il a été annulé et je ne sais pas quand il sera reprogrammé. Du coup, je vais préparer le Championnat de Polynésie du 10 km qui aura lieu début juillet.”

Doublé de Toareva Parker en cyclisme



Place au cyclisme dimanche matin à Aorai Tini Hau. Les courses enfants animaient l’endroit, les participants aux 50 et 100 kilomètres s’étant élancés aux alentours de 8 heures pour un départ fictif en peloton et un départ lancé à Mahina. Le demi-tour était programmé à Mahaena pour la distance la plus courte et à Taravao pour le 100 km avec retour et arrivée au parc Aorai Tini Hau. Sur le 50 km qui a réuni 40 coureurs, Teremu Touatekina passait la ligne d’arrivée en 1 h 11’ 01’’ pour l’emporter de deux petites secondes devant Thomas Loreille, Larsos Terautahi terminant plus loin avec une 3e place. Kylie Crawford s’imposait chez les féminines.



Ils étaient 26 au départ du 100 km qui s’est déroulé sur un rythme tranquille à l’aller vers Taravao et qui s’est animé au retour sous l’impulsion de Toareva Parker, Taruia Krainer, Heiarii Manutahi, Gilles Venet et Gwenvael Ronsin-Hardy. Déjà vainqueur de l’épreuve en 2025, Toareva Parker a remis ça dimanche en s’échappant dans le final et avec la complicité de son coéquipier Taruia Krainer. “C’est vraiment une belle course car il y avait une bonne organisation grâce à Emmanuel Boscher et son équipe. Le peloton est resté groupé sur la portion aller et on a commencé à attaquer après le demi-tour à Taravao avec les coureurs de la sélection. On s’est retrouvé à cinq devant, on a bien coopéré mais on a commencé à se regarder dans le final. J’ai attaqué et je passe le Tahara’a tout seul, mais Taruia me rejoint sur le plat. On finit tous les deux et Taruia me laisse gagner. C’est la marque d’un super coéquipier et d’un grand champion”, confie Toareva Parker.



Prochaine course cycliste samedi prochain avec le Grand Prix de Arue. Quant à la 24e édition du Trophée de l’Amiral, ce sera en mai 2027, ses initiateurs ayant déjà annoncé que l’événement serait bien sûr reconduit eu égard à son succès des années passées et à l’engouement populaire qui l’a animé cette année.



Patrice Bastian

Résultats

COURSE A PIED

5 km

1. Felice Covillon (Central) 16’ 03’’

2. Théophile Sery (Central) 16’ 57’’

3. Jules Hotellier (Kona Tri) 17’ 03’’

…

7. Louise Grosgogeat (Central) 18’ 05’’ 1re femme

10 km

1. Killian Barracosa (Tam Pun) 36’ 49’’

2. Jean-Willy Robert (Ace Arue) 37’ 13’’

3. Mathis Neige (NL) 37’ 18’’

…

25. Eva Teriipaia (AS Oire) 45’ 27’’ 1re femme



CYCLISME

100 km

1. Toareva Parker (Pirae) 2 h 41’

2. Taruia Krainer (Pirae) mt

3. Heiarii Manutahi (VCBB) à 1’ 00’’

50 km

1. Teremu Touatekina (VCBB) 1 h 11’ 01’’

2. Thomas Loreille (VCT) à 2’’

3. Larsos Teraurahi (Mar Tri) à 46’’

…

16. Kylie Crawford (Mar Tri) à 4’ 20’’ 1re femme





Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 17 Mai 2026 à 16:51 | Lu 366 fois



