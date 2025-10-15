

Course à pied – Thomas Lacomare remporte la Feria Carrefour

Tahiti, le 11 novembre 2025 - La 26e édition de la Feria Carrefour s’est déroulée mardi entre les magasins Carrefour de Faa’a et de Punaauia sur une distance de 8 kilomètres. Thomas Lacomare s’y est imposé en 27’ 15’’ devant Mathias Girardet (27’ 34’’) et le favori Damien Troquenet (27’ 39’’). Sophie Bouchonnet a terminé 27e au scratch en 33’ 39’’ et 1re féminine. La participation a été conséquente avec 185 concurrents sur la ligne de départ.



Épreuve traditionnelle du calendrier local de course à pied organisée par l’AS Tefana Athlétisme et sa présidente Françoise Teriierooiterai sous l’égide de la Fédération d’athlétisme de Polynésie française (FAPF), la Feria Carrefour 2025 a généré mardi et comme de coutume un important succès populaire. 185 partants se sont rassemblés à 16 h 30 sur la ligne de départ fixée devant le magasin Carrefour Plaza Faa’a pour s’élancer vers le Carrefour Moana Nui Punaauia et couvrir environ 8 km. Le parcours proposait un détour par Vaitupa sur une portion à couvrir à deux reprises avant de rejoindre la ligne d’arrivée.



La chaleur était encore élevée en fin de journée et a pesé sur les organismes mais sans qu’il y ait de grosses défaillances, d’autant que les coureurs pouvaient se désaltérer sur les trois zones de ravitaillement du parcours.

Thomas Lacomare accélère, ses adversaires cèdent



Les ténors ont imposé un rythme soutenu dès le départ et en particulier Damien Troquenet, le vainqueur de l’épreuve en 2024. Les écarts se sont rapidement creusés entre le trio de tête, composé de Damien Troquenet, Thomas Lacomare et Mathias Girardet, et leurs plus proches poursuivants. Tous trois sont restés groupés jusqu’à la sortie de Vaitupa et la petite montée vers l’hôtel InterContinental. C’est à cet endroit que Thomas Lacomare a placé une accélération, Damien Troquenet et Mathias Girardet ne pouvant y répondre. Le coureur de Central s’est dès lors envolé vers la victoire pour couper la ligne d’arrivée en 27’ 15’’, un chrono plutôt performant.



Le vainqueur a analysé la course à l’arrivée : “Je m’étais imposé au Raid Vittel au mois de mai mais aujourd’hui, avec la présence de Damien Troquenet, je ne pensais pas gagner. Quand j’ai senti que j’étais bien dans le final et que Damien ne paraissait pas au mieux, j’ai accéléré et ça m’a permis de le lâcher ainsi que Mathias (Girardet). Je suis dans une bonne forme actuellement et je pense que le marathon de New York a pesé dans les jambes de Damien. Mais c’est quand même une belle victoire qui me rend très heureux et qui me donne des ambitions pour les prochaines compétitions.”

Mathias Girardet repousse Damien Troquenet à la 3e place



Le numéro 1 local de course à pied n’était effectivement sans doute pas au mieux mardi. Il n’a ainsi pas pu répondre à l’attaque de Mathias Girardet dans les derniers hectomètres, le sociétaire de l’ASCEP montant sur la 2e marche du podium en 27’ 34’’. Damien Troquenet lui concédait 5 secondes et complétait le podium scratch. Le licencié du VSOP XO ne semblait pas trop déçu, conscient qu’il n’avait pas totalement récupéré du marathon de New York : “Il fallait bien qu’un jour, je sois battu, mais je me doutais bien qu’une dizaine de jours après avoir participé au marathon de New York, je n’aurais pas les jambes au top. Et puis je sais que Thomas (Lacomare), c’est un sérieux concurrent et quand il a accéléré, je n’ai pas cherché à le suivre et je suis resté sur mon rythme. Je n’ai pas non plus cherché à réagir à l’attaque de Mathias (Girardet) en fin de course. Je pense que je serai mieux la semaine prochaine à la Urban Run et j’essaierai de prendre ma revanche.”

Un dense programme de course à pied



La course s’est vite décantée pour la catégorie féminine, Sophie Bouchonnet lâchant rapidement ses principales adversaires. Avec la victoire de Thomas Lacomare, Sophie Bouchonnet a offert un doublé à Central en terminant première féminine en 33’ 39’’ pour prendre la 27e place du classement scratch.



Les spécialistes de course à pied auront de quoi s’occuper dans les semaines à venir avec la course ATN Running qui aura lieu samedi prochain sur le front de mer de Papeete, le cross de l’ADAT ayant lieu le lendemain à Taravao. Puis suivra, le dimanche 7 décembre, le cross de Polynésie 2025 qui devrait attirer l’élite locale à Atimaono et qui est qualificatif pour les Championnats du monde de la discipline qui auront lieu le 10 janvier 2026 en Floride. À retenir aussi en décembre la Vaimato et les traditionnelles corridas.



Patrice Bastian

Résultat

*Top 15 scratch

1. Thomas Lacomare (Central) 27’ 15’’

2. Mathias Girardet (Ass. ATN) 27’ 34’’

3. Damien Troquenet (VSOP XO) 27’ 39’’

4. Pierre Laurent (NL) 29’ 24’’

5. Pacôme Sergent (Tam Punaruu) 29’ 33’’

6. Emmanuel Mousset (NL) 29’ 38’’

7. Clément Boinot (Central) 29’ 39’’

8. Jean Willy Robert (ACEA) 29’ 42’’

9. Stéphane Gicquel (Fei Pi Tri) 29’ 57’’

10. Tehoarii Tapatoa (Tefana) 30’ 09’’

11. Marc-Antoine Blondeau (NL) 30’ 20’’

12. Jérémy Dulas (NL) 30’ 20’’

13. Jean-Marc Carcy (Tam Punaruu) 31’ 01’’

14. Ronan Pouliquen (Oire Punaauia) 31’ 07’’

15. Thomas Slimani (NL) 31’ 29’’

…

27. Sophie Bouchonnet (Central) 33’ 39’’

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 12 Novembre 2025 à 07:55 | Lu 647 fois



