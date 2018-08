Course à pied - Raid Tahiti : Une course en pleine nature

Un parcours « Elite »



Un parcours élite d’environ 25 km sera proposé, réalisable en individuel ou par équipe de deux. Il est ouvert aux athlètes junior (18 ans au 31/12/2018) jusqu’à master.



Le départ sera donné au Pk 6,4 en direction du relais de la Maroto en passant par la piste carrossable. Après un passage en bas du relais de la Maroto, les coureurs prendront la piste du barrage de Vainavenave. Après le pont, les participants devront prendre à droite et aller faire demi-tour à la hauteur du barrage où sera situé un point de contrôle, avant le retour par la même piste jusqu’au pont. Sans prendre le pont, les coureurs emprunteront alors l’ancienne piste en passant par les gués.



La marche est possible



Un parcours de marche sera également proposé. Ce parcours, destiné uniquement aux marcheuses et aux marcheurs, s’effectuera sur la piste carrossable sur une distance d’environ 8 km. Il n’y aura pas de notion de compétition sur ce parcours qui ne présentera pas de difficulté particulière, à part une petite montée.



Le parcours marche est ouvert à tous, licenciés ou non, à partir de 14 ans. Pour les enfants de moins de 14 ans, ils participeront sous l’entière responsabilité de leurs parents. Sur ce parcours, et pour des raisons de sécurité (présence d’enfants), la course est strictement interdite.



En cas de non-respect des consignes, le dossard du participant contrevenant sera retiré par les officiels et il ne participera pas au tirage au sort. Venez nombreux ! Inscriptions sur Klikego.com ou dans les magasins Nike. Renseignements : 87 78 64 26 /87 73 04 08 SB / Communiqué