Course à pied - Les Foulées de Vaimato : En mémoire de Lionel Vicente

Les dernières inscriptions pourront se faire sur place le samedi 25 août à la mairie deux heures avant le départ au prix de 2500 xpf, elles seront closes définitivement 45 minutes avant le départ de l’épreuve.



Pour les non licenciés à la FFA, à la FAPF ou à la FTT (fédération tahitienne de triathlon), un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport - ou de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition - datant de moins d’un an le jour de la course, sera exigé lors de l’inscription et annexée à la fiche d’inscription. Ce document sera conservé une année par l’organisation.



Chaque arrivant aura droit à un maillot finisher qui lui sera remis en échange du dossard. Les participants récompensés devront obligatoirement porter le tee shirt « finisher » lors de la remise des médailles ou récompenses sous peine de disqualification.



Les dossards munis d’une puce électronique pourront être récupérés à partir de 15H00 à la mairie de Arue, le jour de l’épreuve. Ce dossard devra être porté de manière lisible, à l’avant, sur le short ou sur le maillot, et devra être remis à l’arrivée.

Toute personne n’ayant pas son dossard à l’arrivée, ne sera pas classée. Des postes de ravitaillement en eau seront disponibles au départ et à l’arrivée ainsi qu’à mi- parcours avant le demi-tour. SB / Communiqué