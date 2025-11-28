

Course à pied – La Corrida de Noël/Vaimato anime Arue

Tahiti, le 14 décembre 2025 - L’Athletic club Excelsior Arue a organisé la Corrida de Noël 2025 couplée au Challenge Vaimato samedi en fin de journée sur des parcours tracés entre la mairie de Arue et la montée du Tahara’a. Damien Troquenet a remporté le 10 km Solo, Kelly et Tony Pontonnier s’imposent sur le 10 km duo, Felice Covillon dominant le 5 km.



Les amateurs de course à pied enchaînent les compétitions depuis quelques semaines, l’Athletic club Excelsior Arue présidé par Cécile Tiatia conviant à son tour les intéressés à participer à la Corrida de Noël de la commune, samedi, mais également au Challenge Vaimato qui n’avait pu se tenir comme prévu au mois d’octobre pour des problèmes de logistique.



Le Challenge Vaimato récompense le club le plus représenté en additionnant les participations de la Corrida de Noël de Arue 2024 et la Vaimato 2025. Les courses jeunes ont ouvert le programme à 16h30 avant que leurs ainés ne prennent le départ du 10 km Solo et duo à 17h45 soit 15 minutes avant le lancement du 5 km. Toutes courses confondues, ce sont 140 coureurs qui ont foulé le bitume de Arue samedi. Une cinquantaine participait à l’épreuve la plus exigeante à savoir le 10 km Solo qui proposait deux boules de 5 km avec deux montées du Tahara’a jusqu’à la citerne.

D’abord du plaisir pour Damien Troquenet



Deux ténors de la discipline étaient au rendez-vous, Damien Troquenet et Thomas Lacomare, tous deux se détachant logiquement rapidement. Damien Troquenet assurait le rythme, Thomas Lacomare restant calé dans sa foulée. Mais le coureur de Central ne pouvait suivre celui du VSOP XO au début de la deuxième montée du Tahara’a et Damien Troquenet s’échapait dès lors en tête de course et franchissait la ligne d’arrivée en vainqueur en 34’ 58’’. Thomas Lacomare terminait en 35’ 57’’, Stéphane Gicquel montant sur le podium en 37’ 18’’. Élodie Menou finissait 9e au scratch en 46’ 54’’ et première féminine.



Damien Troquenet a évoqué sa course : “Ça fait toujours plaisir de gagner, mais vainqueur ou pas, l’essentiel pour moi c’est de prendre les courses les unes après les autres et de garder le rythme et le plaisir de pratiquer la course à pied. J’ai imposé le train devant car Thomas (Lacomare) va plus vite que moi au sprint et je voulais l’user. C’est une stratégie qui m’est de toute façon imposée sur les courses, mes principaux adversaires préférant rester dans ma foulée plutôt que de prendre la tête. Je participerai au trail de Moorea sur le 24 km samedi prochain car il est organisé par mon club du VSOP XO. Mes deux principaux objectifs à venir sont le championnat de Polynésie du 5 km et bien sûr le marathon de Moorea.”



Le 10 km duo imposait à l’un des deux partenaires de couvrir les 10 km, le second l’accompagnant pour la deuxième boucle soit pour 5 km. Kelly et Tony Pontonnier s’y sont révélés les plus performants en bouclant la distance en 45’ 18’’, les duos Cyril Postnikoff/Thibaud Savarin (48’ 39’’) et Orama Demarti/ Moana Haro (50’ 37’’) complétant le podium.

Felice Covillon et ASOPA au palmarès



Une soixantaine de coureurs se sont lancés sur le 5 km parmi lesquels Felice Covillon le grand favori. Le coureur de Central déjà sacré champion de Polynésie de cross-country le dimanche précédent et qualifié pour les Championnats du monde de la discipline s’est principalement battu contre le chronomètre. Il bouclait son parcours en 17’ 38’’, devant la solide résistance de Nicolas Gratteau et Pacome Sergent respectivement 2e et 3e en 17’ 50’’, départagé au dixième. En exergue également, Elisabeth Orloff cinquième au scratch et première féminine en 19’ 58’’ derrière Teihoari Tapatoa le vainqueur de la Corrida de Faa’a la semaine précédente et qui finissait au pied du podium. Le club AS Oire Punaauia Athlétisme (ASOPA) présidé par Moana Kervella s’est distingué lors de la remise des prix dans les jardins de la mairie de Punaauia en recevant le trophée du Challenge Vaimato.



À suivre au calendrier de la course à pied : le Trail de Moorea le week-end prochain et la Nike Saint-Sylvestre à Faa’a, le 31 décembre.



Patrice Bastian

Résultats

5 km

1er Felice Covillon (Central) 17’ 38’’

2e Nicolas Gratteau (NL) 17’ 50’’

3e Pacome Sergent (Tam Punaruu) 17’ 50’’

4e Teihoarii Tapatoa (Tefana) 18’ 58’’

5e Elisabeth Orloff (Central) 19’ 58’’ 1re femme



10 km Solo

1er Damien Troquenet (VSOP XO) 34’ 58’’

2e Thomas Lacomare (Central) 35’ 57’’

3e Stéphane Gicquel (Fei Pi) 37’ 18’’

4e Tehono Sandras (Oire Punaauia) 40’ 12’’

5e Luka Fauchois (NL) 40’ 13’’

…

9e Elodie Menou (Tam Punaruu) 46’ 54’’ 1re femme



10 km Duo

1er Kelly/Tony Pontonnier 45’ 18’’

2e Cyril Postnikoff/Thibaud Savarin 48’ 39’’

3e Orama Demarti/Moana Haro 50’ 37’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 14 Décembre 2025 à 15:14 | Lu 235 fois



