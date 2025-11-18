

Course à pied – Forte participation à The Urban Run

Tahiti, le 23 novembre 2025 - L’association sportive Tamarii Punaruu, en soutien avec la Fédération tahitienne de triathlon, a organisé samedi après-midi, sur le front de mer de Papeete, The Urban Run, la nouvelle appellation de l’Air Tahiti Nui Urban Run. La participation était conséquente avec 800 coureurs toutes courses confondues. L’événement avait une portée caritative, les fonds perçus devant être reversés à la Fédération citoyenne polynésienne de lutte contre les drogues et la toxicomanie.



L’incertitude a pesé un temps sur la tenue de The Urban Run compte tenu des mauvaises conditions météorologiques qui régnaient sur Tahiti quelques heures encore avant la course, samedi. Mais les organisateurs ont pris la décision de maintenir l’événement et ils ont été bien inspirés car The Urban Run a été épargné par la pluie et la température était idéale pour la pratique de la course à pied.



L’organisation de l’événement, elle aussi, a un temps été incertaine car elle n’était pas cautionnée par l’association ATN Running et la Fédération d’athlétisme de Polynésie française, mais Dan Pihaatae, son créateur et cheville ouvrière de l’organisation, l’a maintenu et il s’en est expliqué : “Je suis l’ancien président de l’association ATN Running et créateur de cette course depuis 2014 et j’ai décidé de la maintenir, bien que je n’aie plus de fonctions à ATN Running, car c’est un rendez-vous très populaire. J’ai le soutien de l’AS Tamarii Punaruu et de la Fédération tahitienne de triathlon et nous avons pu apporter une nouveauté cette année en densifiant le programme avec un Run & Bike pour les enfants de 6 à 13 ans, ce qui a permis de dynamiser l’ambiance dès le début. J’ai rebaptisé l’événement ’The Urban Run’ qui a confirmé sa grande popularité aujourd’hui avec 800 participants sur toutes les courses. Les athlètes se sont bien mobilisés autour de la cause de la lutte contre la toxicomanie et The Urban Run est une belle réussite de l’avis de tous les participants.”



The Urban Run a donc débuté avec les deux courses de Run & Bike pour les 6-9 ans et 10-13 ans qui ont donné le ton d’un rendez-vous particulièrement convivial, samedi. The Urban Run, qui se déroulait en partenariat avec la ville de Papeete, avait aussi une dimension sociale au profit de la Fédération citoyenne polynésienne de lutte contre les drogues et la toxicomanie.



Noé Delbreil et Damien Troquenet au palmarès



Le départ de la première course – le 5 km – était donné à 15 h 45 de la place Vaiete, les coureurs prenant la direction du temple Paofai où ils opéraient un demi-tour pour revenir vers l’avenue du Prince Hinoi et couvrir une boucle de 2,5 km à parcourir deux fois. Les jeunes espoirs de l’athlétisme local ont joué les premiers rôles tout au long du parcours, Noé Delbreil, Manea Vicenti et Théophile Sery creusant rapidement un écart conséquent avec le reste du peloton. Noé Delbreil lâchait ses compagnons d’échappée au fil des kilomètres et s’imposait en 16’ 15’’. Manea Vincenti prenait la 2e place à 19 secondes du vainqueur, Théophile Sery finissant 3e en 16’ 43’’. Angèle Richard terminait 12e au scratch et première féminine en 19’ 19’’.



Place ensuite au 10 km avec 270 coureurs massés sur la ligne de départ, certains d’entre eux ayant déjà participé au 5 km auparavant. La course s’est vite décantée sous l’impulsion de Damien Troquenet qui s’est détaché dans le premier des quatre tours et qui a constamment creusé l’écart. Le coureur du VSOP XO bouclait la distance en 33’ 07’’, un chrono qui le comblait : “C’est vraiment une belle fête populaire aujourd’hui et ça fait honneur à la course à pied. En ce qui me concerne, ça fait toujours plaisir de gagner mais je suis surtout très content de mon chrono car c’est l’un des meilleurs temps que j’ai réalisé sur un 10 km et en plus, j’ai couru quasiment toute la distance en solo. Il y avait des absents mais comme il y a des courses tous les week-ends, il faut faire des choix. Mon prochain objectif sera le Cross de Polynésie le 7 décembre parce qu’il y aura un ticket à prendre pour le Championnat du monde de cross-country qui aura lieu au mois de janvier.”



Mathieu Balch a décroché la deuxième place en 34’ 35’’, Tehoarii Tapatoa, qui avait participé au 5 km, complète le podium en 35’ 57’’. Aurélie Steelandt a largement dominé la catégorie féminine comme elle en a l’habitude en 39’ 42’’.



Prochains rendez-vous de course à pied le samedi 6 décembre avec la Corrida de Faa’a et le Championnat de Polynésie de cross-country le lendemain à Atimaono.



Patrice Bastian

Résultats

Top 10 10 km

1. Damien Troquenet 33’ 07’’

2. Mathieu Balch 34’ 35’’

3. Tehoarii Tapatoa 35’ 57’’

4. Stéphane Gicquel 38’ 01’’

5. Eddy Pang-Fat 36’ 10’’

6. Pacome Sergent 36’ 14’’

7. Jean Willy Robert 36’ 17’’

8. Jérémy Dulas 36’ 47’’

9. Jean-Marc Carcy 37’ 13’’

10. Jonathan Cerveau 37’ 30’’

…

23. Aurélie Steelandt 39’ 42’’ 1re femme

…

47. Chloé Atlan 42’ 35’’ 2e femme

…

53. Solène Bernagout 43’ 17’’ 3e femme



Top 10 5 km

1. Noé Delbreil 16’ 15’’

2. Manea Vincenti 16’ 34’’

3. Théophile Sery 16’ 43’’

4. Axel Guillo 18’ 01’’

5. Basile Dessaivre 18’ 17’’

6. Sylvain Reverdy 18’ 40’’

7. Maxime Afflard 18’ 43’’

8. Patrick Yu Hing 18’ 43’’

9. Roger Kong Yek 19’ 09’’

10. Joseph Ondo Evegue 19’ 10’’

…

12. Angèle Richard 19’ 19’’ 1re femme

…

21. Laura Hartmann 20’ 40’’ 2e femme

22. Marta Slosarska 20’ 44’’ 3e femme

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 23 Novembre 2025 à 12:07




