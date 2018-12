Course à pied - Cross scolaire : Bilan d'une manifestation importante

Parole à Fabrice Balland, président de la confédération du sport scolaire :



Un succès en termes de participation ?



« Cette année, pour la 28e édition, on a effectivement un record avec pas loin de 2700 inscrits. C’est un immense événement et notre fierté, c’est de pouvoir rassembler des élèves qui proviennent du primaire public et privé, du secondaire public et privé, des collèges et des lycées, des CJA et des post-bacs, même si on peut encore progresser. On a également des élèves en provenance des cinq archipels, c’est vraiment un immense rassemblement. C’est la seule compétition scolaire de l’année qui rassemble des enfants qui ne se côtoient pas habituellement. C’est une grosse organisation, avec plus de deux cent officiels pour encadrer la course. Beaucoup d’enseignants et d’associations sont venus installer hier et viendront ranger ce soir. »



Le sport scolaire est un enjeu important voire crucial pour notre jeunesse ?



« Tout à fait. Cette année, encore plus que les années passées, il y a un objectif sportif puisque les huit meilleurs de chaque catégorie et de chaque établissement ont été sélectionnés lors de différents cross pour participer. On a donc les meilleurs coureurs de Polynésie en scolaire. Au-delà de ça, on essaye d’utiliser ce magnifique événement pour véhiculer des messages très importants au niveau des enjeux de société, notamment au niveau de la solidarité. »



« On a fait venir l’association SOS Villages d’enfants qui réinsère dans des familles d’accueil des fratries qui ont été séparées de leur famille. Il y a un volet santé que l’on essaye de mette en avant avec le collectif « Maitai Sport-santé » qui a animé un stand également. Toujours dans cette optique, on a un cadre technique de la fédération d’athlétisme qui vient sensibiliser nos jeunes à la marche nordique, Mr Thierry Tonnellier, que je remercie. »



« Nous avons aussi des messages par rapport à l’éco-citoyenneté avec l’association Fenua Ma qui est présente, tout comme l’association Nana Sac Plastique qui est là pour faire de la prévention auprès de nos élèves. L’aspect culturel n’est pas en reste puisque nous avons des élèves du collège de Tipaerui qui animent un orchestre de percussions traditionnelles qui animent les arrivées, les remises de prix, au son des pahu et toere. Il y a aussi le côté citoyenneté avec de la prévention par la direction de la sécurité publique (DSP) avec laquelle on est en partenariat… »



« C’est une grande fête. C’est un enjeu sociétal par rapport à tous les problèmes que l’on connaît, la sédentarité des enfants, leur inactivité, le fait qu’ils ne soient pas occupés sur leur temps libre et qu’ils aillent faire des bêtises en ville. C’est quelque chose qui nous tient à cœur, on essaye donc de les orienter vers une activité sportive, une pratique physique régulière qui va les aider à mieux se construire et à être des éco-citoyens modèles, pratiquant le sport d’une manière régulière une fois adultes. »