Course à pied - Andes Race 100 km : Le Tahitien Delbi Villa-Gongora termine premier

Parole à Delbi Villa-Gongora :



Quelques mots sur cette victoire ?



« Honnêtement, j’avais participé juste pour voir ce que cela faisait de courir en altitude parce qu’à Tahiti, là où je vis, il n’y a pas ça. Je voulais voir comment mon organisme allait résister à ces conditions. Je ne pensais pas gagner. On m’a laissé la chance de gagner et j’ai pu saisir cette chance. »



Comment s’est déroulée la course ?



« Quelle expérience ! A la ligne de départ, je me demande je suis bien équipé pour le froid, l’alimentation etc…Le départ est donné, je me retrouve rapidement dans les cinq premiers. A la tombée de la nuit, une heure après le départ, je prends la tête de la course tout en gardant le même rythme… »



« La première difficulté du parcours a été l’ascension à +4700m, je ne vois pas plus loin que ma lumière frontale à cause de la nuit et de la brume au sommet. Je me retourne pour apercevoir mon poursuivant mais il est trop loin... J’essaie de descendre vite mais je commence à me demander si je ne suis pas parti trop vite justement, tout en gardant mon rythme. Arrivé au 29e km, je chute en pleine descente et me fais mal au coude et au genou, je me dis à ce moment-là que je ne peux pas finir ma course comme ça…»



« Je continue et finalement j’oublie la douleur...Arrivé à la moitié, je me perds, je reviens plusieurs fois à ma dernière balise mais impossible de trouver mon chemin. Finalement, je décide d’avancer après 15 minutes de perdues mais, à ma grande surprise, je retrouve la signalisation, je suis content...Après la dernière crête à passer, j’ai attaqué une grande descente, le soleil a commencé à se lever. J’ai commencé à entrevoir la victoire. J’arrive au dernier check point et quelqu’un de l’organisation me dit que le deuxième est à 20km derrière moi. A l’arrivée je me sens bien, je ne souffre pas du mal d’altitude, tout s’est bien passé. »



Un remerciement ?



« Merci à tous pour votre soutien et tout spécialement à la famille car on sacrifie beaucoup de temps pour l’entrainement. Merci à mon sponsor Nutrisens Sport, merci à mon club ASCEP ainsi qu’à mes copains d’entrainement. » Propos recueillis par SB