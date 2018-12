Course La Tahitienne : un chèque de 3,5 millions remis à l'APAC

PAPEETE, 6 décembre 2018 – La course de bienfaisance La Tahitienne a rassemblé 5500 participants, le 10 mars dernier à Pirae. Les bénéfices réalisés à cette manifestation sportive, soit un peu plus de 3,5 millions Fcfp, ont été reversés mardi à l'association polynésienne d'aide aux personnes atteintes d'un cancer (APAC).



Evelyne Ramond, la présidente de l’association sportive Courir en Polynésie (ASCEP) organisait, mardi après-midi, la remise de chèque des bénéfices de la course La Tahitienne à Pirae - édition 2018, en faveur de l’Association polynésienne d’aide aux personnes atteintes du Cancer (APAC).



Cet événement sportif populaire avait lieu le 10 mars dernier à Pirae. Il est réservé aux femmes qui souhaitent courir en hommage aux femmes atteintes du cancer.



En mars dernier, 5500 inscriptions payantes ont été enregistrées par les organisateurs. Le bénéfice réalisé à l’issue de cette manifestation aura permis de remettre à l’APAC un chèque d’un montant de 3 551 134 Fcfp pour cette 17ème édition de la course.



Cette somme constituera une grande partie du budget 2019 de l’APAC avec des dons et le produit de la vente de t-shirts qu’elle organise chaque année pour pérenniser ses actions en faveur des personnes atteintes du cancer comme l’expliquait le médecin et trésorier de l’association, Christophe ALLE, qui recevait ce chèque des mains des organisateurs.



Une des actions phares de l’association est notamment le financement des prestations de massage et de soins esthétiques réservées aux patientes admises au service d’oncologie. Ces soins aident notamment à améliorer au quotidien le regard des patientes sur elles-mêmes lors de traitement avec des protocoles lourds pour leur chimiothérapie.



Une autre partie de ces fonds serviront à des actions ponctuelles comme l’achat de perruque ou l’amélioration des conditions d’accueil des patients atteints du cancer avec notamment des ordinateurs mis à disposition des enfants qui viennent en hôpital du jour. L’hôpital de Taravao n'a pas été oublié par l'achat de mobilier et téléviseurs. En cette période particulière, un budget sera notamment réservé à la prise en charge d’animations spéciales à l’occasion des fêtes de Noël et du Nouvel an pour apporter un peu de réconfort aux patients.



La dernière édition de la course La Tahitienne est une satisfaction pour l’ensemble de l’équipe organisatrice composée des bénévoles de l’ASCEP et des autres clubs de la Fédération d’athlétisme. Les organisateurs n’oublient pas de saluer la participation des professeurs et élèves du lycée Samuel Raapoto, des différents partenaires institutionnels, comme les villes voisines de Pirae et Arue ou encore le Pays, de même que les partenaires privés qui soutiennent cet événement de solidarité en faveur des femmes atteintes du cancer.