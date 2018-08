Cour d’appel : 5 ans requis contre la mère proxénète

En première instance, la prévenue avait écopé d’une peine de 4 ans de prison ferme. Elle avait visiblement estimé que la peine était excessive puisqu’elle avait fait appel de sa condamnation.



Devant la Cour d’appel ce jeudi, la prévenue a reconnu qu’elle avait bien prostitué sa fille à plusieurs reprises contre une somme de 1500 francs. Le président de la Cour a déclaré qu’il n’avait jamais eu à traiter une affaire aussi « sale. » A plusieurs reprises, le magistrat a semblé consterné par l’enfer vécu par la jeune victime : « Madame, vous n’avez eu aucune réaction, vous avez laissé faire, il y a une telle absence d’empathie et de sensibilité ! »



L’avocat général a ensuite requis 5 ans de prison ferme en évoquant sa surprise : « je ne vous cache pas qu’en découvrant ce dossier, je me suis étonné de l’appel de Madame. Dans ce tribunal, on banalise parfois mais imaginez-vous une enfant qui, dès l’âge de 6 ans, est violée par toute sa famille ? Je dois dire très humblement que je n’ai jamais vu cela. Une mère doit protéger et aimer son enfant. Vous êtes l’anti-mère, vous avez bradé votre fille pour 1500 Francs ! Pendant des années, cette petite fille n’était plus un être humain mais un objet. Intellectuellement, je ne comprends pas. J’ai beau essayer mais je suis amputé. »



Lourde tâche pour l’avocate de la défense qui a ensuite affirmé que sa cliente n’avait pas les « capacités intellectuelles » pour s’opposer au calvaire vécu par la victime : « ce dossier est celui de la misère humaine et affective, l’on n’a pas tenu compte de l’impossibilité de ma cliente qui vivait dans un contexte de peur et de violence. »



La Cour d’appel rendra sa décision le 27 septembre prochain.