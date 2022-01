Coups de feu à Papeete : Six suspects écroués

Tahiti, le 30 janvier 2022 - Six personnes ont été mises en examen dimanche et placées en détention provisoire pour tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et détention d'arme après l'affaire des coups de feu tirés en plein Papeete.



Au terme parfois de 96 heures de garde à vue, autorisées uniquement dans les affaires criminelles, six des sept suspects placés en garde à vue et suspectés d'être impliqués dans l'affaire des coups de feu tirés dans la nuit de mardi à mercredi dernier dans le centre-ville de Papeete ont été déférés dimanche matin au parquet de Papeete. Une information judiciaire pour “tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et détention et transport d'arme de catégorie B” a été ouverte et confiée à un juge d'instruction. Six suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Si l'instruction peut encore voir évoluer les chefs d'accusation reprochés aux suspects, la peine pour l'heure encourue pour ce type de crime est la réclusion à perpétuité.



L'enquête va désormais se poursuivre dans cette affaire de règlement de compte avec arme sur fond de trafic de stupéfiants. Rappelons que quatre hommes, déjà connus des services judiciaires pour des affaires de stupéfiants avaient été pris à partie par un autre groupe d'hommes également connus des services pour les mêmes raisons, mardi soir dans la ruelle attenante au cinéma Le Liberty à Papeete. Des coups de feu avaient été entendus par des témoins et au moins deux impacts de balles différents ont été retrouvés, notamment sur une voiture stationnée dans la ruelle. Les enquêteurs s'orientent sur l'existence de deux armes et devaient déterminer ce week-end au gré des auditions lesquels des suspects avaient été en possession des armes à feu, ou avaient pu faire feu le soir du fait divers.



L'information judiciaire va maintenant se poursuivre. Le procureur de la République prévoit un point presse lundi pour s'exprimer plus en détails sur cette affaire, dont les faits, rarissimes en Polynésie, ont largement fait réagir depuis la semaine dernière.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Dimanche 30 Janvier 2022 à 22:38 | Lu 530 fois