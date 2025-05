Coupe du monde de beach soccer : Les Tiki Toa s'inclinent de justesse face au Chili (6-7)

Tahiti, le 2 mai 2025 - Ce vendredi à Victoria, sur l’île de Mahé aux Seychelles, les Tiki Toa ont entamé leur Coupe du monde de beach soccer par une défaite frustrante face au Chili (6-7), dans un match à haute intensité et riche en rebondissements. Face à une équipe chilienne qui découvrait la compétition, les hommes de Teva Zaveroni sont tombés sur une Roja audacieuse, accrocheuse et diablement efficace.



La rencontre, vendredi, de Tahiti face au Chili dans le premier match de Coupe du monde de beach soccer démarre fort pour les Tiki Toa. Dès les premières secondes, Roonui Tinirauarii oblige le gardien adverse à une belle parade, avant que Tamatoa Tetauira ne manque de peu le cadre de la tête. Mais à la 3e minute, c’est Andres Albuerno, pour le Chili, qui ouvre le score, profitant d’un moment de flottement dans la défense tahitienne. Heureusement, les Tiki Toa réagissent rapidement. Sur un corner parfaitement tiré, Heirauarii “Bibiche” Salem place une tête victorieuse pour ramener les siens à égalité (1-1). Quelques instants plus tard, sur un contre rapide mené par Heimanu Taiarui, Salem, encore lui, envoie une frappe puissante pour donner l’avantage aux Tiki Toa (2-1).

Mais la Roja n’est pas là pour faire de la figuration. Sur un coup franc direct, Diego San Martin égalise à 2-2. Le match est lancé sur un rythme effréné, chaque équipe répondant coup pour coup. Tetauira frôle le 3e but juste avant la fin du premier tiers-temps, mais le gardien chilien Pablo Rodriguez, en état de grâce, multiplie les arrêts. Le score reste bloqué à 2-2 à la pause.



Un duel de haute intensité



Dès la reprise, Hector Tobard profite d’une faute tahitienne pour redonner l’avantage au Chili d’un tir tendu (3-2). La réponse tahitienne ne se fait pas attendre : Salem s’offre un triplé en logeant le ballon dans le petit filet (3-3). Mais la défense des Tiki Toa montre des signes de fébrilité. Sur une touche rapidement jouée, Daniel Durán place une frappe précise pour le 4-3. Une nouvelle fois, Tahiti revient dans la foulée grâce à Roonui Tinirauarii, qui met une tête décroisée sur un coup franc rapidement joué (4-4). Mais dans cette deuxième période irrespirable, les Chiliens reprennent les devants avec deux nouveaux buts signés Diego Opazo puis Gabriel Bacian, tous deux de la tête (6-4). Les Tiki Toa rentrent dans la dernière période avec deux buts à remonter.



Un dernier tiers sous tension



Malgré leur détermination, les occasions franches se font rares en début de troisième tiers-temps. La défense chilienne, très compacte, résiste bien aux assauts tahitiens. Heimanu Taiarui manque de peu le cadre sur un retourné acrobatique, avant qu’Opazo ne signe l’un des plus beaux gestes du match : une bicyclette imparable pour le 7-4 à deux minutes du terme. Pour ne rien arranger, le gardien Teave Teamotuaitau se blesse au genou sur l’action et doit quitter le terrain. Pourtant, les Tiki Toa ne lâchent rien. Tinirauarii profite d’un mauvais renvoi pour réduire le score (7-5), puis Taiarui relance le suspense sur coup franc (7-6). À quelques secondes de la fin, Tahiti obtient un dernier coup franc, mais Rodriguez, encore lui, s’interpose une dernière fois.



Cap sur le prochain défi



Les Tiki Toa s’inclinent donc d’un but face à une surprenante équipe chilienne, solide et opportuniste. Une entrée en matière frustrante pour les vice-champions du monde 2015, qui devront impérativement réagir dimanche face au Sénégal, champion d’Afrique en titre, pour rester en course dans cette Coupe du monde.