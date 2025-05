Coupe du Monde de Beach Soccer: Les Tiki Toa s’inclinent face à un Sénégal redoutable (6-3), mais gardent espoir

Tahiti, la 4 mai 2025 - Pour leur deuxième sortie dans cette Coupe du monde de beach soccer, les Tiki Toa avaient rendez-vous avec une mission à haute intensité, dimanche : battre le Sénégal, impressionnant vainqueur de l’Espagne lors de la première journée. Après une entrée en matière ratée contre le Chili, nos guerriers polynésiens devaient impérativement réagir pour continuer à croire à la qualification. Malheureusement, les Tahitiens se sont inclinés 6-3, subissant la loi d’un Sénégal chirurgical dans le dernier tiers-temps.



Le plan de jeu tahitien était clair dès les premiers instants, dimanche, dans la rencontre face au Sénégal pour le deuxième match de Coupe du monde de beach soccer : mettre une pression constante sur le porteur de balle, harceler haut, récupérer vite, frapper fort. L’intensité est là, mais le réalisme est sénégalais. Sur un contre éclair, Mamadou Sylla ouvre le score dès la 3e minute. Ce coup d’arrêt n’entame pas la détermination des hommes de Teva Zaveroni, bien au contraire. La possession s’équilibre, les Tiki Toa se procurent plusieurs opportunités, notamment par Heimanu Taiarui, qui, à la 6e minute, envoie une superbe reprise de volée en pleine lucarne, après une relance millimétrée du gardien Jonathan Torohia. Un but somptueux, qui remet Tahiti dans le match.



Les minutes suivantes sont à l’avantage des Polynésiens. Torohia, encore lui, tente sa chance d’un tir puissant qui oblige le gardien sénégalais à une belle parade. Puis, juste avant la fin du premier tiers-temps, c’est Gervais Chan Kat, excentré sur le flanc gauche, qui envoie une bicyclette magistrale dans les filets : 2-1. Tahiti vire en tête à la pause, avec de solides intentions et une emprise tactique encourageante.



Un deuxième tiers basculé par la polémique



Au retour des vestiaires, les Tiki Toa continuent sur le même rythme. Et ça paie. Sur un corner mal négocié par le Sénégal, une contre-attaque rapide permet à Matatia Paama de donner deux buts d’avance aux siens : 3-1. L’espoir d’un succès retentissant est plus que jamais permis. Mais le match va alors basculer sur une action controversée. L’arbitre désigne le point de penalty pour une faute tahitienne jugée sévère. La tension monte. Le coach Teva Zaveroni, furieux, écope d’un deuxième carton jaune synonyme de rouge. Le penalty est heureusement manqué, mais la sortie du sélectionneur tahitien perturbe l’équipe, qui perd peu à peu le contrôle du match.



Les Lions de la Teranga en profitent. Une relance hasardeuse est interceptée par Mandione Diagne, qui lobe le gardien tahitien : 3-2. Puis, sur coup franc, Seydina Gadiaga égalise d’un tir plein axe. Tout est à refaire. La tension est palpable, les duels s’intensifient, les esprits s’échauffent. Mais les deux équipes rentrent au vestiaire sur ce score de parité : 3-3.



Des Lions indomptables



Dès la reprise, les Tiki Toa tentent de remettre la main sur le match. Sur une faute obtenue par Heirauarii Salem à 15 mètres du but, Tahiti obtient une belle occasion de repasser devant. Mais le gardien sénégalais Al Seyni Ndiaye sort une parade exceptionnelle. À ce niveau, chaque occasion manquée peut coûter cher.



Et c’est exactement ce qui se produit. À cinq minutes de la fin, le portier sénégalais tente sa chance de loin ; le tir, dévié par un défenseur tahitien, trompe Teave Teamotuaitau : 4-3. Le coup est dur, mais le Sénégal ne s’arrête pas là. Sur une action parfaitement construite, Mamadou Sylla et Sanou Laye Thiaw réalisent un une-deux de grande classe pour porter le score à 5-3. Tahiti tente de réagir, mais manque de lucidité. Et c’est finalement Mamour Diagne, à une minute trente de la fin, qui scelle la victoire des Lions (6-3), éliminant du même coup le suspense.



Rien n’est encore perdu



Avec deux défaites en autant de matchs, les Tiki Toa ne sont pas mathématiquement éliminés. L’autre match du groupe a vu l’Espagne dominer le Chili 4-2. Ainsi, Tahiti conserve une chance de qualification : battre l’Espagne lors du dernier match, avec au moins deux buts d’écart, et espérer une victoire du Sénégal contre les Chiliens. Un scénario difficile, mais pas impossible pour des guerriers qui ont déjà prouvé par le passé qu’ils pouvaient renverser des montagnes.



Le rendez-vous est pris. Les Tiki Toa devront jouer avec leur cœur, leur talent et une foi inébranlable pour aller chercher leur place en huitièmes. L’histoire n’est pas encore terminée.





Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 4 Mai 2025 à 14:35