Coupe de Polynésie : Pirae remporte le choc des huitièmes et surprise aux Marquises

Tahiti, le 8 mai 2022 - Week-end de Coupe de Polynésie pour le football local avec la programmation des huitièmes de finale. L’affiche phare a eu lieu vendredi à Pater où Pirae a nettement battu (4-1) Tefana qui a craqué en deuxième période. La hiérarchie a été respectée dans l’ensemble à l’exception de la rencontre Jeunesse Marquisienne-Central remportée 3-1 par les joueurs de Nuku Hiva.



Le tirage au sort des huitièmes de finale avait généré un choc au sommet entre Pirae et Tefana respectivement 3e et 4e de Ligue 1. Ce choc a tenu toutes ses promesses vendredi soir au stade Pater. En match d’ouverture, Pueu a mis le public en appétit en réalisant un festival offensif face à Vaiete pour s’imposer 11-0, avec notamment deux quadruplés de Mauna Teikituhaahaa et Raimana Tetuanui. Le challenge était trop relevé pour Vaiete qui piétine en Ligue 2 face à une formation compétitive en Ligue 1.



Place ensuite au choc Pirae et Tefana. Les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul (1-1) lors de leur dernier face-à-face, le 14 avril en Ligue 1. On attendait en conséquence une rencontre moins indécise que la précédente. Et pourtant, on aurait pu en douter lorsque Pirae a ouvert le score dès la 4e minute. Alors que Tefana s'est montré un peu plus entreprenant en début de match, les orange ont lancé un contre express conclu par Matatia Paama (1-0).



Mais loin de douter, les joueurs de Sébatien Labayen ont pris le jeu à leur compte et accéléré le rythme du match. La récompense en tombée à la 13e minute quand Jean-Claude Chang Koei Chang a été le plus prompt à reprendre un ballon repoussé par le portier de Pirae, François Décoret (1-1). Le match s’est équilibré territorialement par la suite avec toutefois une légère domination de Tefana dans la possession du ballon. Mais dans le dernier quart d’heure de la première période, Pirae a élevé son niveau de jeu et s'est procuré des occasions toutes annihilées par Pito, vigilant sur sa ligne.

Pirae plus tranchant offensivement La rencontre a ensuite gagné en intensité, à la reprise, sous l’impulsion d’une équipe de Pirae avare du ballon pendant un bon quart d’heure. Situation obligeant Tefana à défendre dans ses 40 mètres. La sanction est tombée pour les jaunes à la 58e minute avec un nouveau but de Paama Matatia, de la tête en reprise d’un centre effleuré par Pito (2-1). Ayant sans doute besoin de souffler, Pirae a géré son rythme ce qui a permis à Tefana de revenir dans le match. Mais ce sont bien les orange qui se sont montrés les plus présents sur le plan offensif à l’instar de Matatia Paama intenable et auteur de son 3e but à la 77e minute, d’un nouveau coup de tête à la réception d’un corner (3-1).



Tamatoa Tetauira a alourdi la note à la 85e minute (4-0). Tefana n’y était plus et a même fini à 10, suite à l’expulsion de Kahutia Pautu (90e). Le collectif de Pirae a été solide vendredi, mais deux de ses joueurs ont investi un rôle prépondérant. Matatia Paama a marqué trois buts et a sans cesse pesé sur la défense de Tefana et Tehotu Gitton a abattu un travail colossal au milieu. Heimanu Teuira, l’entraîneur de Pirae, a pour sa part salué la performance de ses joueurs en fin de match mais a aussi rendu hommage à Tefana qui a contribué à la qualité de la rencontre : "On savait qu’il y avait une équipe solide en face et en marquant rapidement, ça nous a mis en confiance même s’ils sont vite revenus au score. On est resté prudents avant d’accélérer en fin de première période. Mes joueurs sont en forme et ils ont su encore élever leur niveau de jeu en seconde période. C’est ce qui a fait la différence. Je pense que le public a apprécié le spectacle car le match fut d’un très bon niveau grâce aux deux équipes et c’est ce que l’on souhaite voir tous les week-ends."

Vénus facile face à Samine Le stade Pater a accueilli ensuite deux autres huitièmes, samedi après-midi. En premier lieu la rencontre Taiarapu-Papenoo, deux équipes qui occupent le haut du classement en 2e division. Une rencontre, là aussi, indécise qui a vu la victoire de Taiarapu sur le score de 2-1, grâce aux buts de Tanohoa Hioe et Timioana Parker.



Le suspense en revanche n'était a priori pas de mise dans la rencontre suivante entre Vénus et Samine, représentant de Raiatea. Les joueurs de l’île sacrée ont néanmoins entamé la rencontre sans complexe, d’autant que Vénus a tardé à rentrer dans son match. Mais la formation de Samuel Garcia allait progressivement et de manière déterminant sur les débats. L’incontournable Teaonui Tehau a ainsi ouvert le score à la 12e minute. Puis Vénus a doublé la mise avant la pause par Rainui Tze-Yu, sans vraiment forcer son talent mais en jouant avec application. Teonui Tehau à deux reprises et Jean-Claude Paraue ont donné en seconde période plus d’ampleur à la note pour une victoire finale 5-0.

Central éliminé à Nuku Hiva Parallèlement aux débats de Pater, trois rencontres se déroulaient dans les îles, une à Taiohae (Nuku Hiva), les deux autres étant disputées à Afareaitu (Moorea). Central a eu la chance de bénéficier d’un voyage aux Marquises lors du tirage au sort. Un voyage qui ne s’annonçait toutefois pas comme une partie de plaisir car le football marquisien possède des qualités comme on a pu le constater par le passé lors des éditions des Jeux de Polynésie.



Jeunesse Marquisiennes allait bénéficier, au surplus, de la ferveur populaire sur son terrain de Taiohae. Central s'est cependant mis en position de force à la 27e minute en marquant par Herehaunui Ferrand. Mais les Marquisiens sont rapidement revenus à la marque grâce à une réalisation de Kevin Teikihaa à la 33e minute. Scénario aggravé pour Central quand Clayton Paitia a marqué contre son camp à la 75e minute donnant l’avantage aux Marquisiens. Ceux-ci ont renforcé encore un peu plus leur chance de qualification deux minutes plus tard avec un but de Toriki Guyot pour mener 3-1. Le score en est resté là, offrant à Jeunesse Marquisienne de signer la grosse surprise des huitièmes de finale en éliminant Central.



A Afareaitu, Dragon le leader de la Ligue 1 s’est tranquillement imposé 8-1 avec un triplé de Samuel Hnanyine. Tiare Anani a eu le mérite d’ouvrir le score en début de match (4e) par Ariimana Tiaihau mais la formation de l’île sœur n’est pas parvenue à exister ensuite. Dans la rencontre suivante sur le terrain d’Afareaitu, Punaruu a éprouvé beaucoup plus de difficultés à se défaire de Tapuhute qui a mené 2-1 en milieu de deuxième mi-temps. Mais Moeterauri Rohi (74e) et Tauatua Lucas (85e) ont offert la victoire à leur équipe. Reste une rencontre à disputer aujourd’hui à Afareaitu entre Tiare Hinano et Mira.



Le plateau des quarts de finale mettra en scène cinq équipes de Ligue 1 (Dragon, Vénus, Pirae, Pueu et Punaruu), une équipe de Ligue 2 (Taiarapu), un représentant des Marquises (Jeunesse Marquisienne) et un de Moorea, Tiare Hinano ou Mira. Cette rencontre doit se jouer ce dimanche à Afaireaitu.

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 8 Mai 2022 à 12:15 | Lu 439 fois