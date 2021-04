Coupe de Polynésie : Pueu se balade face à Tiare Anani, Dragon se fait peur face à Manu Ura

Pas de championnat ce week-end, mais le premier tour de la Coupe de Polynésie au programme. La compétition n'avait pas pu aller à son terme la saison dernière en raison de la crise sanitaire, ce qui avait déclenché une longue joute au tribunal administratif entre l 'AS Tiare Tahiti et l'AS Vénus . Mais ce qui comptait ce week-end, c'était bien la réalité du terrain avec le lancement du premier tour.Si l'AS Pirae, leader de Ligue 1 était exempté, l'AS Dragon, son dauphin, était sur le pont. Les joueurs de Titioro avaient rendez-vous, samedi au stade Pater, avec l'AS Manu Ura qui disputera les playdown cette saison. Sur le papier les hommes d'Efrain Araneda partaient évidemment favoris. Sauf que sur le terrain, Dragon a été bien embêté par les mauves de Paea. A la mi-temps les deux équipes étaient dos à dos avec déjà six buts inscrits au cours des 45 premières minutes (3-3). Puis au retour des vestiaires, Matatia Paama est venu donner l'avantage à Manu Ura, signant au passage un triplé (4-3). Mais dans les trente dernières minutes de jeu, Dragon a complètement renversé son adversaire en marquant quatre buts. Samuel Hnanyine a permis d'abord à son équipe d'égaliser, puis François Mu par deux fois est venu trompé le portier de Manu Ura avant un pénalty transformé dans les arrêts de jeu. Score finale 7-3 pour Dragon qui s'est fait une belle petite frayeur.L'AS Pueu, quatrième de Ligue 1, était également sur le pont pour ce premier tour de Coupe de Polynésie. Le club de la Presqu'île était opposé, samedi, à l'AS Tiare Anani, formation de Moorea. Après avoir passé une première mi-temps à ronronner, les protégés de Franck Papaura ont déroulé au retour des vestiaires. Yohann Tihoni, qui avait déjà marqué deux buts au cours des 45 premières minutes, a ensuite trompé à trois reprises le portier de Tiare Anani en deuxième mi-temps pour s'offrir un quintuplé. Score finale 7-1 pour Pueu qui passe sans encombres ce premier tour.Dans les autres rencontres, à noter la victoire de l'AS Central face à l'AS Tohie'a, leader du championnat de Moorea, sur le score de 3-0. L'AS Tefana de son côté a disposé de l'AS Mataiea (3-0). Et dans un choc d'équipes de Ligue 2, le Taiarapu Football Club a eu raison de l'AS Papara (5-1).Le premier tour de la Coupe de Polynésie se poursuit ce dimanche, avec l'entrée en lice notamment de l'AS Vénus qui sera opposé à l'AS Tiare Hinano.