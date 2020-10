​La FFF tranche : Ni Vénus, ni Tiare Tahiti en Coupe de France

Tahiti, le 25 octobre 2020 – Alors que l'AS Vénus et la Fédération tahitienne de football s'écharpent depuis juillet sur la place qualificative attribuée à Tiare Tahiti en Coupe de France, la Fédération française de football vient d'annuler la participation des clubs tahitien et néo-calédonien à cette édition en raison du Covid-19.



C'est ce qu'on appelle un match à rebondissements. Le 8 octobre dernier, la Fédération française de football (FFF) a mis fin à trois mois de bras de fer entre l'AS Vénus et la Fédération tahitienne de football (FTF) sur la question de la place qualificative pour le 7e tour de la Coupe de France. En effet, le comité exécutif de la FFF a décidé d'annuler la participation des clubs tahitien et néocalédoniens pour l'édition 2020/2021 de la compétition, en raison du contexte sanitaire. "En ce qui concerne la Polynésie française, les récentes avancées de la pandémie sur le territoire sont principalement dues au retour de personnes ayant été contaminées en métropole de sorte que l’hypothèse de la venue d’une délégation de plus de 20 personnes apparaît comme présentant un risque majeur de ramener le virus sur le territoire polynésien. Sur le constat de cette situation et après avoir saisi les autorités locales, la conclusion qui s’impose est de ne pas procéder à ces rencontres afin de ne pas favoriser la propagation du virus sur ces deux territoires qui ne sont plus épargnés", est-il indiqué sur le procès verbal du comité exécutif du 8 octobre.



Feuilleton d'intersaison



Cette décision nationale met donc fin à une longue procédure locale opposant le club de l'AS Vénus et la FTF devant le tribunal administratif de Papeete. Pour re-contextualiser, rappelons que fin mai, la FTF avait décidé qu'après de mettre fin au championnat et à la coupe de Polynésie en raison du contexte sanitaire lié au coronavirus. Alors que quatre équipes restaient en lice pour les demi-finales de la coupe de Polynésie, la FTF avait décidé d'attribuer la place qualificative en Coupe de France dévolue au vainqueur de la compétition à l'AS Tiare Tahiti. Une façon de récompenser le troisième du championnat, alors que les deux premiers –Pirae et Vénus– étaient déjà qualifiés pour l'OFC Champion's League.



Mais l'AS Vénus avait contesté cette décision fin juillet devant le tribunal administratif, qui avait annulé la qualification de Tiare Tahiti. Avant que la FTF ne reprenne une nouvelle fois la même décision, mieux motivée. Puis que le tribunal administratif ne la ré-annule. Et enjoigne la FTF à faire jouer les derniers matchs de la coupe de Polynésie… La décision de la FFF vient mettre fin à toutes ces passes d'armes administratives. Un joli feuilleton d'inter-saison. Pour rien…