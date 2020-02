Coupe de France: Lyon en demies au bout de l'ennui, l'OM n'est plus invincible

Décines-Charpieu, France | AFP | mercredi 12/02/2020 - Un but de Houssem Aouar inscrit à la fin d'un match de faible niveau a permis à Lyon de se qualifier pour les demi-finales de la coupe de France face à Marseille, dont la série d'invincibilité entamée fin octobre a pris fin mercredi dans le Rhône.



Les Marseillais auront tenu 16 rencontres toutes compétitions confondues sans s'incliner depuis la gifle automnale reçue face au Paris SG au Parc des Princes (4-0).

Aouar, sur le côté droit, à la limite du hors-jeu, servi par Bertrand Traoré entré à la 77e minute, a réussi à trouver l'ouverture d'un tir puissant (81) alors que son équipe était en échec offensivement.

C'est la 13e fois que l'OL atteint ce niveau de la compétition et la deuxième de suite.

Mais Lyon a encore livré un match assez terne contre un OM privé, comme son adversaire d'ailleurs, de plusieurs titulaires.

Une performance dans la lignée de ceux joués cette saison malgré une embellie en début d'année 2020.

Cette médiocrité dans le jeu rend hypothétique une qualification européenne par le championnat pour l'OL, 9e du classement, relégué à 16 points de Marseille (2e) et les groupes de supporters ultras avaient d'ailleurs, dans la journée, mis la pression sur Garcia.

A moins de réussir la "remontada" espérée par Jean-Michel Aulas, il reste donc les coupes nationales où l'Olympique lyonnais est toujours en course, hormis si le club rhodanien gagne la Ligue des Champions, ce qui paraît quand même improbable.

L'OL est déjà en finale de la coupe de la Ligue pour laquelle il affrontera Paris Saint-Germain, et il y a cette coupe de France au sujet de laquelle le Stade de France peut aussi être envisagé. Il faudra ensuite franchir la dernière marche, évidemment.

Globalement, face à l'OM qui s'est avéré assez inoffensif, l'OL mérite quand même sa qualification malgré un jeu collectif rudimentaire et de grosses lacunes techniques dans toutes les lignes. - Pelé arrête un penalty -

En première période, les Lyonnais auraient déjà pu marquer sur une action menée par Aouar sur l'aile droite mais dont le centre n'a pu être repris par Martin Terrier (30) lequel a manqué la reprise d'un centre de Kenny Tete une minute plus tard.

Après la mi-temps, un tir de Maxence Caqueret a été détourné par Alvaro Gonzalez (57) avant que Karl Toko Ekambi n'obtienne un penalty sur un tir détourné de la main par Hiroki Sakai.

Toutefois, Moussa Dembelé a manqué sa tentative, arrêtée par Yohan Pelé (70).

C'est d'ailleurs la troisième fois cette saison que l'attaquant lyonnais échoue sur un penalty après les matches à Nantes en coupe de France, en janvier, et à Reims en décembre.

En fin de partie, Fernando Marçal, entré à la 85e minute, qui avait marqué contre son camp dimanche à Paris a, cette fois-ci, sauvé son équipe de l'égalisation marseillaise en reprenant in-extremis le ballon dans les pieds de Marley Ake dans le temps additionnel (90+2).