Coupe d'Europe de rugby: les Français en démonstration

Nanterre, France | AFP | dimanche 13/12/2020 - Les trois-quarts de Lyon et de Clermont en feu, les Français en plein rêve, les Anglais en plein cauchemar: la 1re journée de Coupe d'Europe, de vendredi à dimanche, a clairement choisi son camp.



LES CHIFFRES

2. Parmi les 8 clubs anglais, seuls Exeter et les Wasps se sont imposés - avec le bonus - pour le lancement de la formule "Covid". Et vu le format impitoyable, il y a fort à parier que Northampton, Bath et Bristol, battus à domicile, ne verront pas les quarts. Défaits en déplacement, Sale, Gloucester et les Harlequins doivent eux aussi réaliser un sans-faute pour espérer rallier les quarts.



5. Le nombre de joueurs de Northampton au milieu desquels Santiago Cordero a surgi pour s'emparer du ballon que Matthieu Jalibert venait d'envoyer sur le montant gauche des poteaux. L'opportunisme de l'ailier argentin a permis à Bordeaux-Bègles de réaliser le hold-up (16-12) sur le terrain des Saints.



7. Le nombre de clubs français, sur 8, vainqueurs ce week-end, seul Montpellier ayant cédé face au Leinster (14-35). Un excellent départ, même si La Rochelle et le Racing 92, vainqueurs dans la douleur à Edimbourg (13-8) et du Connacht (26-22), sont passés tout près de regretter leur domination stérile. Dans la poule B, les 4 représentants du Top 14 (Lyon, le Racing, Clermont et Toulouse) l'ont emporté avec le bonus (5 points) et vont se battre dans un sprint à 6 avec Exeter (5) et le Munster (4).



45. La différence de points en faveur de Lyon face à Gloucester, qui avait certes laissé ses cadres au repos (55-10). Les Lyonnais ont régalé avec de superbes mouvements collectifs et cette avalanche d'essais leur donne un avantage en vue de la qualification en cas d'égalité au classement final.



LES HOMMES

Xavier Mignot. L'ailier lyonnais s'est fait connaître au-delà du champ habituel des amateurs du Top 14 en inscrivant un triplé contre Gloucester. Si tout le collectif lyonnais, au diapason, lui a permis de briller, l'ancien Berjallien et Grenoblois a excellé par son habileté balle en main et l'intelligence de ses courses.



Kotaro Matsushima. Même chose pour l'arrière de Clermont, lui aussi auteur d'un triplé lors du festival auvergnat à Bristol (51-38). Mis sur orbite par Camille Lopez et les trois-quarts de l'ASM (Damian Penaud, George Moala, Apisai Naqalevu, Alivereti Raka), tous fringants samedi, le Japonais a fait parler sa vitesse pour ses débuts européens.



Will Skelton. L'ancien joueur des Saracens a été décisif dans le succès étriqué de La Rochelle à Edimbourg (13-8). Le géant australien (2,03 m, 125 kg), un mur au sens propre pour les attaquants écossais, a dominé au contact et délivré un match plein, avec un précieux ballon gratté et une passe après contact remarquée.



Louis-Benoît Madaule. Une touche contrée, un ballon gratté et le tour est joué! Entré en jeu lors d'une fin de match serrée à Belfast entre l'Ulster et Toulouse, "Lucho" a été décisif (29-22). "C'est un partenaire que toute équipe rêve d'avoir", a salué Ugo Mola à propos du troisième ligne.



LES DÉCLARATIONS

"On a été mis sous pression sur le jeu au pied, sur les rucks, sur les sorties de camp. On a l'impression que cela ne s'arrête jamais." Xavier Garbajosa, l'entraîneur de Montpellier, las après le cavalier seul du Leinster (35-14) dans l'Hérault.



"Même en jeune, je n'en avais jamais réalisé un." Xavier Mignot, l'ailier de Lyon, comblé après son premier triplé et la large victoire du LOU.



"Que demander de mieux face aux Anglais?" Judicaël Cancoriet, le flanker de Clermont, a bien résumé le week-end de l'ASM à Bristol et plus largement celui des clubs français.