Coupe d’Europe de rugby: Toulouse pour la onzième fois en demi-finale

Toulouse, France | AFP | dimanche 20/09/2020 - Le Stade Toulousain s’est qualifié pour la onzième fois de son histoire pour les demi-finale de la Coupe d'Europe en balayant à domicile (36-8) les Irlandais de l'Ulster dimanche, grâce à cinq essais dont un doublé de Cheslin Kolbe.



Toulouse, battu par le Leinster l'an passé au même stade de la compétition (12-30), affrontera samedi prochain le vainqueur du match entre les Anglais de Northampton et ceux d'Exeter prévu plus tard dans la soirée. Il ne jouera à domicile qu'en cas de succès de Northampton.



Pour rejoindre le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions continentales, le Stade Toulousain a enchaîné un 25e match sans défaite à domicile (24 victoires) toutes compétitions confondues depuis un revers face à Castres, le 29 septembre 2018 en Top 14.



C'est également la huitième fois en neuf quart de finales disputés à domicile que les Toulousains franchissent l’obstacle. Seul le Leinster, en 2006 (41-35), s'y est imposé à ce stade de la compétition.



Avec une équipe sans surprise et toutes ses forces vives, Toulouse n'a pas traîné après le coup d'envoi: trois minutes de jeu et un ballon confisqué d'une aile à l'autre ont suffi pour décaler Cheslin Kolbe et ainsi idéalement lancer les Hauts-Garonnais (5-0, 3e).



Ultra dominants au sol, un secteur clé face aux Irlandais, les Toulousains ont gardé la main sur le ballon la majeure partie du premier acte.



Moins en réussite au pied que le week-end précédent face à La Rochelle (9 tentatives réussies sur 10), l'arrière Thomas Ramos n'est pas parvenu à concrétiser cette domination en manquant huit points au pied dans les trente première minutes (8-3, 25e).



Comme souvent quand il faut faire la différence, c'est Cheslin Kolbe - élu homme du match - sur un cadrage-débordement d'école, qui a récompensé les siens juste avant le repos (15-3, 39e).



Domination sans partage



Lui aussi en grande forme depuis le début la saison, le demi de mêlée Antoine Dupont, sur une relance inspirée de Yohann Huget et un relais parfait de Sofiane Guitoune, a ensuite corsé l'addition dans la plus pure tradition du jeu debout à la toulousaine (22-3, 50e).



Dominés, sans idée ni gaz, les Irlandais n'ont jamais été en mesure de contester la domination sans partage d'une équipe toulousaine qui a enfoncé le clou par Ahki (62) puis Ramos (68) avant la réduction du score anecdotique de Cooney (73).



Après avoir remporté ses six matchs de poule, une première dans l'histoire du club, Toulouse, corecordman (avec le Leinster, éliminé la veille) de l'épreuve avec quatre succès, a frappé fort.