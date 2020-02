Coupe-coupe et agression sexuelle

Placé en garde à vue dès le lendemain, le prévenu avait reconnu les faits en tenant des propos particulièrement inquiétants. Il avait ainsi expliqué aux enquêteurs que le soir des faits, il s’était réveillé vers 22 heures avec des “envies sexuelles et meurtrières” et avec la volonté de “tuer quelqu’un”. Il s’en était pris à sa belle-sœur car cette dernière ne “s’entendait pas” avec sa femme et avait affirmé que si la victime n’avait pas été en présence de son petit garçon, il aurait certainement “utilisé” son coupe-coupe.



Présenté en comparution immédiate hier pour répondre de cette agression particulièrement violente, le prévenu a de nouveau reconnu les faits en expliquant qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait agi de la sorte. Selon l’expert psychiatre qui l’a examiné, cet individu, “colérique”, alcoolique et violent, ne présente pas de troubles d’ordre hallucinatoire.



Avant de requérir cinq ans de prison dont deux avec sursis, le procureur de la République a souligné le traumatisme subi par la victime qui a eu “la peur de sa vie”.



Pour la défense du prévenu, Me Fromaigeat a rappelé que la femme de son client avait décrit ce dernier comme un “bon père de famille”, “travailleur” mais qui pouvait changer de personnalité sous l’effet de l’alcool.



Après en avoir délibéré, le tribunal, prenant compte de la “gravité des faits”, a condamné le mis en cause à cinq ans de prison dont trois avec sursis, obligations de soin, de travail et d’entrer en contact avec la victime. Les magistrats ont également ordonné le maintien en détention.