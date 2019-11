Coupe Davis: les Bleus, sans supporters, se font peur

Madrid, Espagne | AFP | mardi 19/11/2019 - Sans leurs supporters, les Bleus se sont fait très peur mardi pour leur premier match dans la Coupe Davis nouvelle formule face à une équipe du Japon bien mieux soutenue par un petit groupe de fans actifs.



Heureusement pour le capitaine Sébastien Grosjean, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont tenu leur rang de maîtres du double: malgré la perte du premier set et une résistance terrible de leurs adversaires Ben McLachlan et Yasutaka Uchiyama, ils se sont imposés 6-7 (4/7), 6-4, 7-5 dans la partie décisive.

Ils ont ainsi apporté le point de la victoire à la France, Gaël Monfils totalement éteint s'étant incliné auparavant face à Yoshihito Nishioka 7-5, 6-2.

"Elle a fait du bien celle-là !", a lancé Herbert très soulagé.

Les Bleus, qui craignaient de manquer d'émotions dans cette nouvelle compétition, ont été servis !

"Au niveau frissons d'entrée sur le terrain et de Marseillaise, je n'ai pas eu ce que j'ai ressenti sur les autres rencontres de Coupe Davis. En revanche sur le terrain, oui ! Même si le stade n'était pas plein, j'avais le sentiment de jouer un match important pour l'équipe de France", a commenté Mahut.

"C'était bizarre car c'est la première fois que je me suis entendu chanter la Marseillaise", a convenu avec humour Herbert.

En ce qui concerne l'affluence sur le court 2 (entre 10% et 20% des sièges occupés selon les moments soit quelques centaines de personnes), "quand on joue un tournoi, ça arrive des milliers de fois qu'on joue devant beaucoup moins de spectateurs que ça", a tranché Tsonga, vainqueur expéditif d'Uchiyama lors du premier simple (6-2, 6-1).

- Folklore -

Si ce n'est que chaque point était applaudi et accompagné d'encouragements vocaux... surtout en japonais.

Face au folklorique groupe d'une cinquantaine de supporteurs nippons qui donne de la voix, se dresse fièrement Jean-Marie dans la tribune opposée. Au milieu d'un petit groupe d'irréductibles fans français peu bruyants, il brandit en silence un grand drapeau tricolore.

"On peut boycotter la Coupe Davis, mais on ne boycotte pas la France et les Français!", assène-t-il, soutenu par son épouse Colette. Membres de l'Association des supporters français de la Coupe Davis (Aseft) ils ont décidé de ne pas suivre le mot d'ordre qui voulait que l'association ne fasse pas le déplacement pour protester contre le nouveau format de la compétition.

Et même si ce nouveau format qui regroupe les 18 nations participantes sur une semaine dans une même ville est "moins pratique (pour les supporters) car on ne sait pas jusqu'où les Bleus vont aller", Jean-Marie et Colette ont l'intention de rester encore à Madrid et de revenir voir les Bleus jeudi face à la Serbie de Novak Djokovic.

- "On a besoin d'eux" -

Contrairement aux Français, les autres nations se sont débrouillées pour avoir des groupes de supporters, comme ces dizaines de Kazakhs habillés de costumes traditionnels, ou ces dizaines de Belges qui ont poussé les leurs et qui ont été aidés pour venir à Madrid par les instances sportives de leur pays.

Aussi Grosjean a-t-il indiqué qu'une "démarche avait été engagée pour faire venir des supporters" tricolores.

"On peut comprendre la déception des supporters, mais on a besoin d'eux. Les joueurs ont répondu présent, ils donnent le maximum pour l'équipe de France et oui, nous on aimerait tous avoir plus de supporters pour aller chercher encore plus d'énergie dans le public", a expliqué le capitaine français.

Pas de problème de côté pour les Espagnols: ils sont à la maison et c'est dans l'arène du court central à guichets fermés et surchauffée que Rafael Nadal et ses coéquipiers affrontent en soirée la Russie. Andrey Rublev, déjà vainqueur la veille en simple et en double contre la Croatie tenante du titre a enchaîné avec une magnifique victoire sur Roberto Bautista avant l'entrée en jeu de Nadal contre Karen Khachanov.

De son côté, le Canada est devenu le premier qualifié pour les quarts de finale après avoir enchaîné, contre les Etats-Unis, une seconde victoire de suite au lendemain de celle obtenue face à l'Italie. Les Canadiens certains de terminer premiers du groupe F affronteront l'Australie ou la Belgique qui se disputent la première place du groupe F.

Au contraire, la Colombie a concédé sa seconde défaite et restera comme la première équipe éliminée de la nouvelle Coupe Davis.