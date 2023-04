Coup double du Tavini à Taiarapu-Ouest

Tahiti, le 16 avril 2023 - En doublant son score par rapport à 2018, le Tavini arrive en tête à Taiarapu-Ouest. Crédité de 18,3% et 633 voix il y a cinq ans, le parti indépendantiste obtient lors de ce premier tour 34,8% et 1 209 voix et devance désormais le Tapura à plus de 10 points (24,7%). Le parti du gouvernement perd près de 300 voix par rapport au dernier scrutin territorial alors que le Amuitahiraa, arrivé en tête en 2018, en a perdu plus de 900. Le A Here ia porinetia obtient 13,8% des suffrages et gagne 220 voix par rapport aux législatives 2022.