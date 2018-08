Coup de pouce du Pays pour des chapiteaux pour Teva i Uta et Papara

PAPEETE, le 22 août 2018. Plus de 50 millions de Fcfp sont mobilisés par le Pays pour aider les communes de Teva i Uta et de Papara à acheter un chapiteau ainsi que la commune de Mahina à construire une salle polyvalente dans le quartier de Orofara.



Dans le cadre de la deuxième session de programmation des demandes de financements instruites par la Délégation pour le développement des communes (DDC) au titre de 2017, le conseil des ministres a adopté quatre arrêtés de subvention d’investissement au profit de trois communes des îles du Vent et d’une commune des Tuamotu-Gambier.

L’ensemble des dossiers validés représente une participation globale du Pays de près de 64 millions Fcfp, sur un total d’investissements communaux de près de 150 millions Fcfp, soit une participation de 43 %.



Plus de 50 millions de Fcfp sont consacrés par le Pays au soutien à l’acquisition et à la construction d’infrastructures servant à accueillir des manifestations. Il s’agit notamment de doter la commune de Teva i Uta d’un chapiteau mobile qui lui permettra d’offrir de meilleures conditions d’accueil aux différents évènements annuels de la commune (Heiva va’a, Saga Tahiti, festival Rautiare. Cette acquisition d’une valeur de 57.8 millions Fcfp est soutenue à hauteur de 17.3 millions Fcfp soit une participation du Pays de 30%.



La commune de Papara pourra aussi se doter d’un chapiteau afin de disposer d’une structure adéquate pour les manifestations organisées dans les jardins de la mairie. La participation du Pays s’élève à 13.3 millions Fcfp pour un investissement total de 44.3 millions Fcfp (soit une participation de 30%).



La commune de Mahina accueille également de multiples activités culturelles et associatives. Elle profite donc également de l’appui financier du Pays pour la construction d’une salle polyvalente dans le quartier de Orofara lequel fait déjà l’objet d’une restructuration via le contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), afin de favoriser son développement économique. Cette opération d’un coût total de 33 millions Fcfp est subventionnée à 60% par le Pays.

Sur un autre plan, le Pays apporte son concours financier à la mise en œuvre d’un point de production et de distribution d’eau potable sur les atolls de Nukutavake, Vahitahi et Vairaatea. Ces travaux, d’une importance vitale pour la population de ces îles éloignées, s’effectuent dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur d’alimentation en eau potable élaboré par le Syndicat pour la promotion des communes, compétent en la matière. Ce projet représentant une enveloppe totale de près de 15 millions Fcfp bénéficie d’une aide du Pays de 13.4 millions Fcfp.