Coup de poker : Jamet sans Damas

En juillet 2017, Patrice Jamet savait déjà que son protégé avait décidé de garder la mairie et rencontrait déjà des personnes susceptibles d'être sur sa future liste. Le mentor n’a pas apprécié la manœuvre, d’autant plus que Damas Teuira le lui a annoncé seulement un an plus tard. “Il était en pleurs lorsqu'il me l'a annoncé (…). Je lui ai dit qu'il fallait qu'on se mette ensemble pour gagner les élections. On risque de tout perdre si on part divisé. Mais il n'a rien voulu savoir, le pouvoir lui est monté à la tête, le pouvoir ça aveugle, c'est terrible”, dit celui qui veut le reprendre. Patrice Jamet assure que c'est grâce à sa majorité “Mahina ia Tura” que les projets sont sortis de terre. Ses fidèles “auraient pu s'y opposer s'ils avaient voulu puisque Damas Teuira les considérait déjà comme étant dans l'opposition”. L'ancien tavana trahi envisage cette élection comme “un combat psychologique entre deux personnes” plutôt qu’une opposition de programmes.