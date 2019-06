Coup de poing mortel pour une boîte de paka

PAPEETE, le 25 juin 2019 - Un homme de 28 ans a comparu lundi devant la cour d'assises pour répondre de « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». En avril 2017, l'homme avait mis un coup de poing à son oncle alors que ce dernier, en état d'ébriété, l'avait menacé pour une simple boîte de paka. L'accusé a été condamné à cinq ans de prison dont deux ans avec sursis.



Le 22 avril 2017, les gendarmes se transportent dans une maison où le corps d'un homme inconscient gît au sol. Les première déclarations recueillies laissent apparaître que la victime vit dans cet endroit avec son fils mineur, ses neveux et ses nièces. Ce jour là, et alors qu'il avait beaucoup bu, l'homme était à la recherche d'une boite contenant du paka. Son fils lui ayant expliqué que c'était son neveu de 25 ans qui lui avait volé, le quinquagénaire avait donc pris ce dernier à partie en menaçant de brûler le domicile familial.



Alors que son oncle le provoquait oralement, l'accusé lui avait mis un seul et unique coup de poing qui avait provoqué sa chute. Sa tête avait lourdement heurté le sol et l'homme n'avait pas survécu. Réalisant qu'il avait gravement blessé son oncle, l'accusé avait vainement essayé de lui porter secours.