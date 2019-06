Coup d’envoi des épreuves du bac pour 5516 élèves

PAPEETE, le 15 juin 2019. Les 2 195 élèves polynésiens de première ouvrent ce lundi le bal des épreuves écrites du baccalauréat. Ils commenceront ce matin par l’épreuve de français. La philosophie, épreuve « reine » du bac, marquera demain le début du marathon pour les élèves de terminale. Ils seront 3 321 candidats, âgés cette année de 16 à 51 ans, à vouloir décrocher ce précieux sésame.





« J’ai révisé ce week-end et je me suis reposée pour être forme pour l’examen » , confiait Matareva à la veille des épreuves écrites de français. Matareva est en classe de première. Avec les 2 194 autres élèves, elle ouvre la semaine des épreuves écrites du baccalauréat.



Dès 7h30, les élèves de Première (des séries générales et technologiques) vont découvrir les salles d’examen pour les épreuves anticipées de français. Les séries ES et L composeront aussi dans l’après-midi en Sciences. Les élèves de série S auront l'épreuve d'histoire-géographie.



Pour leurs aînés en Terminale, 3321 élèves, les épreuves écrites débutent ce mardi 18 juin avec l’épreuve « reine » du bac, la philosophie pour toutes les séries.



Toutes les autres matières à l’écrit se poursuivront pour ces lycéens dans la semaine, jusqu’au vendredi 21 inclus.

Plus d’un tiers des élèves (37) sont inscrits en filière générale, un autre tiers (36%) est inscrit au bac professionnel et 27 % passent les épreuves du bac technologique.







Bac général : un candidat sur deux en S

Pour le bac général, 21% des inscrits sont en série littéraire (L), 30% en économique et social (ES) et 49% en scientifique (S).



Pour le bac technologique, la série sciences et technologies du management de la gestion (STMG) représente 65% des candidats, devant sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D, 19%), sciences et technologies de la santé et du social (ST2S, 8%) et sciences et technologies de laboratoire (STL, 3%).





Des candidats âgés de 16 à 51 ans

Le plus jeune candidat à passer le bac au fenua est âgé de 16 ans. Le candidat le plus âgé a 51 ans.

Les épreuves se déroulent dans 20 centres d'examen en Polynésie française.

Les copies que rédigeront les candidats pendant cette semaine d'examen seront corrigées par 834 correcteurs.

Les épreuves orales enchaîneront ensuite du 24 juin au 1er juillet. Les élèves de Première seront, eux, interrogés à l’oral par les examinateurs du 27 juin au 5 juillet.



Les résultats des épreuves du premier groupe pour les élèves de Terminale seront affichés le jeudi 4 juillet. Pour ceux qui devront tenter de décrocher leur bac au repêchage, les épreuves dites du second groupe (à l’oral) auront lieu le lundi 8 et mardi 9 juillet. Ces candidats au repêchage sauront s’ils ont finalement leur bac en poche seulement le jeudi 11 juillet.