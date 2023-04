Coup d'envoi des Polynesian Battle Games

Tahiti, le 7 avril 2023 - La deuxième édition des Polynesian Battle Games a démarré ce vendredi. La compétition de crossfit rassemblera jusqu'à dimanche au stade Willy Bambridge près de 200 athlètes, toute catégorie confondue. Au programme pour eux 8 WOD à effectuer. Et la première épreuve a été plutôt surprenante pour les participants puisqu'ils se sont élancés sur un trail très tôt ce vendredi matin sur les hauteurs de la Mission, avant d'enchainer dans la foulée avec de l'haltérophilie et de la gym à la salle Maco Nena.



"Trouvons les athlètes les plus en forme de Polynésie française", c'est le slogan de la deuxième édition des Polynesian Battle Games qui ont débuté ce vendredi. Près de 200 amateurs de crossfit, toute catégorie confondu, sont en lice pour ce titre d'athlète le plus "fit" du fenua. Au programme pour eux, 8 WOD, ou épreuves, mixant haltérophilie, gymnastique, cardio ou encore de la natation à affronter jusqu'à dimanche du côté du stade Willy Bambridge, à Tipaerui. A noter que tous ces exercices n'ont été dévoilés que deux jours avant le début de la compétition.



Et pour le premier WOD, baptisé "Run and pray", le rendez-vous était donné tôt ce vendredi matin à la Mission. Les athlètes ont ainsi découvert qu'ils devaient s'attaquer à un trail surprise sur les hauteurs de Papeete. Un peu plus de 8 km et 350 mètres de dénivelé leur étaient proposés. De quoi parfaitement lancer les hostilités. Dans la catégorie RX, la plus relevé de ces Polynesian Battle Games, chez les hommes en individuel on retiendra la victoire sur ce trail de Nanaia Putoru, en un peu plus de 40 minutes, devant Gonzalo Del Rio et Christian Bourquard. Chez les dames dans la même catégorie RX en indivudel, Hinatea Montebello et Zenya Rowe ont franchi la ligne d'arrivée ensemble devant Poetea Guehenneuc.



Dans la foulée de cette première épreuve, les "crossfiters" ont retrouvé du côté de la salle Maco Nena, des exercices auxquelles ils étaient plus familiers avec de l'haltérophilie et de la gymnastique. Sur les performances notables, sur le WOD 3, sur un exercice à l'arraché, Mickael Galéra a réalisé la meilleure performance avec une charge à 121 kg. Chez les dames Poe Largeteau a soulevé la barre la plus lourde avec 75 kg.



Pour ce samedi, les athlètes s'attaqueront notamment à de la natation à la piscine de Tipaerui. Le rendez-vous est donné à 8h30 pour les premiers passages.