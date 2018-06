Corse : un ressortissant allemand activement recherché sur le GR20

Ajaccio, France | AFP | jeudi 21/06/2018 - Un randonneur allemand dont la disparition a été signalée le 12 juin par des amis qu’il devait retrouver et qui n’ont plus de nouvelles de lui, est activement recherché sur le GR20 par la gendarmerie départementale de Haute-Corse.



Lothar Weisskopf, 69 ans, parti de Calenzana (Haute-Corse) fin mai, avait été secouru une première fois en pleine nuit alors qu’il se trouvait sur le Mare e Monti, un autre chemin de randonnée de l’île, et héliporté à l’hôpital de Calvi (Haute-Corse) le 27 mai.

Depuis, plus de trace de l’homme qui avait, semble-t-il, déjà effectué ce sentier de randonnée. Les recherches sont particulièrement difficiles pour les enquêteurs qui cherchent à déterminer quelle destination il a pris en quittant l’hôpital. "Il semble que sa volonté ait été de faire le GR20 avant ses 70 ans mais on ne sait pas quelle était sa volonté en quittant l’hôpital", a indiqué le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM).

Sa photographie a été diffusée auprès des refuges du célèbre sentier de randonnée afin de tenter de recueillir des traces de son éventuel passage. De premières recherches héliportées ont eu lieu il y a quelques jours. Un nouveau survol de la zone de Calenzana, point de départ du GR20 et zone dans laquelle le ressortissant allemand avait été secouru une première fois, est prévu vendredi.

La possibilité qu’il ait quitté l’île est également envisagée, et des vérifications sont menées auprès des compagnies maritimes et aériennes.

Mythique sentier de randonnée de l’île de beauté, le GR20 court sur près de 180 km et s’étale du nord au sud de l’île, au cœur de la montagne corse. Il attire chaque année des milliers de randonneurs.