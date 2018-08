Corse : un détenu manquant à la "prison ouverte" de Casabianda

Ajaccio, France | AFP | mercredi 22/08/2018 - Un détenu de 43 ans était activement recherché en Corse mercredi, après avoir été porté absent mardi soir de la "prison ouverte" de Casabianda (Haute-Corse), un établissement sans murs d'enceinte, unique en France, a-t-on appris de sources concordantes.



"L'évasion n'est qu'une des pistes actuellement investiguée", a déclaré à l'AFP la procureure de la République de Bastia, Caroline Tharot, évoquant également la possibilité que l'homme ait pu avoir un malaise en regagnant le centre pénitentiaire.

Le détenu "n'a pas répondu à l'appel hier à 17H45" mardi, a simplement précisé la magistrate, ajoutant que "tous les moyens sont engagés pour (le) retrouver à savoir un hélicoptère, des cavaliers de la gendarmerie, ou encore des fouilles pédestres".

Les personnels pénitentiaires participent également aux recherches.

Les détenus de ce centre de rétention modèle bénéficient d'un "régime de circulation ouvert" dans la journée, assorti de plusieurs contrôles quotidiens et sont encadrés par une trentaine de surveillants. La plupart travaillent, faisant de l'élevage ou travaillant dans des plantations sur le domaine.

"Il est pour l’heure inexact d’affirmer que le détenu s’est évadé, l'hypothèse d’un accident sur un domaine de 1.500 ha ne pouvant être encore écartée", a abondé le directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires du sud-est, Géraud Delorme.

Le détenu "était affecté au centre de détention de Casabianda depuis plus de trois ans et relativement proche de sa fin de peine. Son comportement n’appelait aucun reproche, il était employé au travail pénitentiaire comme le sont la majorité des détenus dans cet établissement", a-t-il poursuivi.

Le centre de détention de Casabianda est situé dans la commune d'Aleria, en plaine orientale, à 70 km au sud de Bastia. L'établissement, sans murs d'enceinte, compte 194 places, occupées aux deux-tiers par des délinquants sexuels.

Depuis 1949, date de la transformation du bagne en centre de détention, l'établissement n'a connu aucun suicide ou évasion. Les détenus, volontaires, sont supposés être soigneusement sélectionnés et savent qu'à la moindre incartade, ils peuvent être renvoyés dans une prison traditionnelle.