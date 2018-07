Corse: un apnéiste de 24 ans retrouvé mort

Ajaccio, France | AFP | mardi 31/07/2018 - Un apnéiste de 24 ans a été retrouvé mort mardi à Pietracorbara (Haute-Corse) après avoir disparu lundi alors qu'il faisait de la chasse sous-marine, a indiqué la préfécture maritime de Méditerranée.



Le jeune homme, qui résidait dans les environs, a été signalé disparu lundi soir à 20H00 par un appel au service départemental d'incendie et de secours de Haute Corse de sa famille qui s’inquiétait de ne pas le voir revenir d'une sortie en chasse sous-marine au large de Pietracorbara.

Un hélicoptère Dragon 2B de la sécurité civile, un bateau de la SNSM et un autre des sapeurs-pompiers de Bastia avec des plongeurs scaphandriers ont été envoyés sur la zone.

Un hélicoptère Puma de l’Armée de l’Air a relevé le Dragon 2B pour mener les recherches de nuit.

Le corps du jeune homme a été finalement retrouvé mardi matin par un particulier à proximité du rivage.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les causes de sa mort.